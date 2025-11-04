خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانشجویان مسکو با زبان و فرهنگ فارسی آشنا شدند

دانشجویان مسکو با زبان و فرهنگ فارسی آشنا شدند
کد خبر : 1709461
لینک کوتاه کپی شد.

با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نشست دانشجویی آشنایی با زبان و ادب فارسی ویژه دانشجویان تازه‌وارد در اتاق ایران انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با شرکت اساتید گروه پژوهشی فیلولوژی ایرانی و فارسی‌آموزان رشته‌های مختلف انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو برپا شد، دانشجویان نوآموز با مدرسان خود و متخصصان جوان درباره چشم‌اندازهای یادگیری زبان فارسی و بکارگیری آن در زمینه‌های گوناگون حرفه‌ای از آن جمله زبان و ادبیات‌شناسی، مطالعات بین فرهنگی و میان رشته‌ای، مترجمی و مانند آنها گفت‌وگو شد.

در این گفت‌وگو، مهمانانی از پژوهشگاه زبانشناسی، انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه و دانشگاه آنلاین افغانستان برای دانشجویان تازه وارد سخنرانی کردند و از اهمیت مطالعه همزمان زبان و ادبیات و نقش محوری زبان فارسی در شکل‌گیری تمدن ایران سخن گفتند تا جوانان، علاوه بر تبادل نظر در مورد آموزش زبان‌های ایرانی، بتوانند دورنماهای پیش رو را بهتر مجسم کنند.

ولادیمیر ایوانف مدیر کرسی ایرانشناسی و زبان فارسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و مولف فرهنگ فارسی روسی نیز در این نشست، درباره شیوه‌های آموزش زبان فارسی در این دانشگاه و منابع مورد استفاده و همچنین ابزارهای کمک آموزشی برای دانشجویان سخن گفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ