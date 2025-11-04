دانشجویان مسکو با زبان و فرهنگ فارسی آشنا شدند
با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نشست دانشجویی آشنایی با زبان و ادب فارسی ویژه دانشجویان تازهوارد در اتاق ایران انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با شرکت اساتید گروه پژوهشی فیلولوژی ایرانی و فارسیآموزان رشتههای مختلف انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو برپا شد، دانشجویان نوآموز با مدرسان خود و متخصصان جوان درباره چشماندازهای یادگیری زبان فارسی و بکارگیری آن در زمینههای گوناگون حرفهای از آن جمله زبان و ادبیاتشناسی، مطالعات بین فرهنگی و میان رشتهای، مترجمی و مانند آنها گفتوگو شد.
در این گفتوگو، مهمانانی از پژوهشگاه زبانشناسی، انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه و دانشگاه آنلاین افغانستان برای دانشجویان تازه وارد سخنرانی کردند و از اهمیت مطالعه همزمان زبان و ادبیات و نقش محوری زبان فارسی در شکلگیری تمدن ایران سخن گفتند تا جوانان، علاوه بر تبادل نظر در مورد آموزش زبانهای ایرانی، بتوانند دورنماهای پیش رو را بهتر مجسم کنند.
ولادیمیر ایوانف مدیر کرسی ایرانشناسی و زبان فارسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و مولف فرهنگ فارسی روسی نیز در این نشست، درباره شیوههای آموزش زبان فارسی در این دانشگاه و منابع مورد استفاده و همچنین ابزارهای کمک آموزشی برای دانشجویان سخن گفت.