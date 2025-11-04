پوستر هفته کتاب با محوریت نقشه وطن منتشر شد
پوستر سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، پوستر سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران بیانیهای بصری است که با سادگی و عمق، نشان میدهد هویت ملی و تمامیت سرزمینی ما نهتنها در مرزهای جغرافیایی، بلکه در بافت کلمات، فرهنگ و ادبیات شکل میگیرد.
در آستانه برگزاری این رویداد فرهنگی، پوستر رسمی آن که توسط سیدخلیل یوسفی، هنرمند گرافیست و خوشنویس طراحی شده و مدیریت هنری آن را داود ارسونی بر عهده داشته، منتشر شد.
در این اثر نقشه ایران نه بهعنوان یک قاب جغرافیایی، بلکه بهمثابه پیکرهای زادهشده از واژهها ظاهر شده است؛ واژههایی چون «کتاب»، «ایران» و «خلیج فارس» که با تکرار و بافت ساختار بصری پوستر را شکل و شعار این دوره را در دل خود جای دادهاند.
طراح با درهمآمیزی مفهوم کتاب و ایران، تصویری از وطن ارائه کرده که در آن خواندن و اندیشیدن، ستونهای استواری مرزهای فرهنگی و معنویاند؛ مرزهایی که با کلمه ساخته میشوند و با فرهنگ زنده میمانند. این پوستر بیانیهای بصری است که با سادگی و عمق، نشان میدهد هویت ملی و تمامیت سرزمینی ما نهتنها در مرزهای جغرافیایی، بلکه در بافت کلمات، فرهنگ و ادبیات شکل میگیرد.
فایل پوستر در پایگاه اینترنتی رویداد به نشانی hafteyeketab.ketab.ir بارگذاری شده و در دسترس علاقهمندان است. سایر طرحها از جمله تایپوگرافی شعار، نسخههای افقی پوستر، پوستر در قالبهای ویژه فضای مجازی و طرحهای تبلیغی - ترویجی نیز در این سامانه منتشر خواهد شد.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۳ برگزار میشود.