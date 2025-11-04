خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجله «فیل» فیدیبو متولد شد/ اولین شماره «زیر سایه پاییز»

مجله «فیل» فیدیبو متولد شد/ اولین شماره «زیر سایه پاییز»
کد خبر : 1709249
لینک کوتاه کپی شد.

فیدیبو پنجشنبه ۱۵ آبان از اولین شماره دوماهنامه تازه خود با عنوان «فیل» رونمایی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فیدیبو، شماره اول دوماهنامه تازه فیدیبو با عنوان «فیل» عصر پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در خانه فرهنگ و هنر سپند رونمایی می‌شود. 

در این رویداد که از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد، «فیل» در مقام یک رسانه مکتوب معرفی می‌شود و نخستین شماره آن با عنوان «زیر سایه پاییز» در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. 

در شماره اول «فیل» آثاری از منصور ضابطیان، گلی حسینی، حسین سبحانی، پروانه فرازمند، رامین سپاسی، فاطمه خوشنویس، کتایون سنگستانی و… منتشر شده است. 

کتایون سنگستانی سردبیری این شماره را برعهده دارد و علی مقدم مدیر هنری و فاطمه کاری نیز ویراستار این شماره هستند. 

این مراسم با حضور چهره‌های فرهنگی از جمله الهام فلاح نویسنده، گلی حسینی بوک بلاگر و صاحب صفحه «گلی‌بوک» و سپند امیرسلیمانی بازیگر تئاتر و سینما برگزار می‌شود. مهمانان درباره تجربه انتشار «فیل»، رویکرد شماره اول و نسبت آن با ادبیات و فصل پاییز صحبت خواهند کرد. 

مکان این رویداد خانه فرهنگ و هنر سپند واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان جعفری شهری (سپند)، پلاک ۲۲، خانه سپند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ