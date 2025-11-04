مجله «فیل» فیدیبو متولد شد/ اولین شماره «زیر سایه پاییز»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فیدیبو، شماره اول دوماهنامه تازه فیدیبو با عنوان «فیل» عصر پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در خانه فرهنگ و هنر سپند رونمایی می‌شود.

در این رویداد که از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد، «فیل» در مقام یک رسانه مکتوب معرفی می‌شود و نخستین شماره آن با عنوان «زیر سایه پاییز» در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در شماره اول «فیل» آثاری از منصور ضابطیان، گلی حسینی، حسین سبحانی، پروانه فرازمند، رامین سپاسی، فاطمه خوشنویس، کتایون سنگستانی و… منتشر شده است.

کتایون سنگستانی سردبیری این شماره را برعهده دارد و علی مقدم مدیر هنری و فاطمه کاری نیز ویراستار این شماره هستند.

این مراسم با حضور چهره‌های فرهنگی از جمله الهام فلاح نویسنده، گلی حسینی بوک بلاگر و صاحب صفحه «گلی‌بوک» و سپند امیرسلیمانی بازیگر تئاتر و سینما برگزار می‌شود. مهمانان درباره تجربه انتشار «فیل»، رویکرد شماره اول و نسبت آن با ادبیات و فصل پاییز صحبت خواهند کرد.

مکان این رویداد خانه فرهنگ و هنر سپند واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان جعفری شهری (سپند)، پلاک ۲۲، خانه سپند است.

انتهای پیام/