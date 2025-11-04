اسامی فیلمهای دو بخش «محله» و «ترافیک» نهمین جشنواره فیلم شهر اعلام شد
اسامی فیلمهای راه یافته به دو بخش «محله» و «ترافیک» نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، دبیرخانه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، اسامی ۱۹ فیلم راه یافته به بخش «محله» را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- آخرین شب (۳ دقیقه)، ۳- پارادوکس (۳ دقیقه)، ۳- پرواز یک چتر (۵ دقیقه)، ۴- پس از باران (۳ دقیقه)، ۵- ت تنها (۳ دقیقه)، ۶- تاول (۱۰۰ ثانیه)، ۷- تکیهگاه (۱۰۰ ثانیه)، ۸- جارس (۲۰۰ ثانیه)، ۹- جهان نمیایستد (یک دقیقه)، ۱۰- چاپارخانه (۱۰۰ ثانیه)، ۱۱- چشمهایش که محبت میبینند (۱۰۰ ثانیه)، ۱۲- خشک (۲ دقیقه)، ۱۳- دستور تخریب (۲ دقیقه)، ۱۴- صدای بلند (۱۰۰ ثانیه)، ۱۵- فندک (۱۰۰ ثانیه)، ۱۶- فوبیا (۴ دقیقه)، ۱۷- قرص شکلاتی (۵ دقیقه)، ۱۸- گوشزد (۱۰۰ ثانیه)، ۱۹- نفس عمیق (۱۰۰ ثانیه).
همچنین در بخش «ترافیک» اسامی ۴۰ فیلم به شرح زیر اعلام شد.
۱- ارثیه پدری (۵ دقیقه)، ۲- ایست عاشقی (۷ دقیقه)، ۳- آخر خط (۱۲ دقیقه)، ۴- آلزایمر (۴ دقیقه)، ۵- بادبادک (۴ دقیقه)، ۶- بازی غمگین (۴ دقیقه)، ۷- برای زندگی (۵ دقیقه)، ۸- بیتاب (۴ دقیقه)، ۹- بیخوابی (۳ دقیقه)، ۱۰- پارک ترافیک (۴ دقیقه)، ۱۱- پارک موقت (۳ دقیقه)، ۱۲- پازل ترافیک (۳ دقیقه)، ۱۳- پلیس کوچولو (۳ دقیقه)، ۱۴- ترس (۴ دقیقه)، ۱۵- تک سوار (۴ دقیقه)، ۱۶- تمرین جدایی (۶ دقیقه)، ۱۷- حساب کشی (۳ دقیقه)، ۱۸- خیابانهای خلوت (۴ دقیقه)، ۱۹- دستپخت مامان (۳ دقیقه)، ۲۰- راه فرار (۳ دقیقه)، ۲۱- راه مدرسه (۳ دقیقه)، ۲۲- راهنمای کوچک (۴ دقیقه)، ۲۳- رسم اشتباه (۳ دقیقه)، ۲۴- زمانهای از دست رفته (۴ دقیقه)، ۲۵- سیاه باز (۵ دقیقه)، ۲۶- سینماترافیک (۵ دقیقه)، ۲۷- شکارچی (۵ دقیقه)، ۲۸- شهروندان پاک (۳ دقیقه)، ۲۹- عصبکشی (۳ دقیقه)، ۳۰- فرشتههای ترافیک (۳ دقیقه)، ۳۱- کادو (۴ دقیقه)، ۳۲- کلاه جادویی (۳ دقیقه)، ۳۳- کورتیزول (۵ دقیقه)، ۳۴- گزارشگر (۴ دقیقه)، ۳۵- مسیر اول (۵ دقیقه)، ۳۶- مسیر دو نفره (۴ دقیقه)، ۳۷- مسیر سبز (۵ دقیقه)، ۳۸- مشکوک (۵ دقیقه)، ۳۹- ناجی کوچک (۳ دقیقه)، ۴۰- یادگاری (۴ دقیقه)
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.