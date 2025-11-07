داستان تحولی عمیق در «تولد یک محله»
کتاب «تولد یک محله» اثر عالمه طهماسبی و زهرا حسینی مهرآبادی به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «تولد یک محله (سرگذشت و داستان یک تحول، مرور زندگی روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی)» اثر عالمه طهماسبی و زهرا حسینی مهرآبادی در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
این اثر داستان زندگی پر از خدمت، ایثار، عشق و ایمان است؛ داستان مردی که در گمنامی بزرگ ماند و در سکوت، بلندتر از همگان سخن گفت. حاج علی سلیمانی، به رغم نداشتن فرزند، پدر محرومان محله شد؛ مردی که افتخار میکرد و آن را مایهای برای خدمت قرار داده بود. او زندگیش وقف خدمت به مردمان محله کرده بود؛ محلهای سرشار از فقر، محرومیت و مشکلات. او با وجود تمام سختیها و زخمزبانها، هرگز از راه خود منحرف نشد و با صبر و خلق نیک، گرههای زندگی دیگران را با دستان پر از خیر خود گشود و سبک بال پر گشود و رفت.
هدف از نگارش این کتاب، شناخت مردانی است که حتی در این روزهای پر سر و صدای رسانه، بیآنکه بخواهند خودی نشان بدهند یا پست و مقامی بگیرند و پشت میزی بنشینند، در سکوت مطلق و در گمنامی خدمت میکنند به مردمان سرزمینشان؛ مردانی همچون حاج علی سلیمانی که ورق به ورق زندگیشان درسها با خود دارد.
این اثر مشتمل بر ۱۸۶ داستان و خاطره از خدمات روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی است.
علاقمندان برای تهیه این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.