داستان تحولی عمیق در «تولد یک محله»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «تولد یک محله (سرگذشت و داستان یک تحول، مرور زندگی روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی)» اثر عالمه طهماسبی و زهرا حسینی مهرآبادی در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این اثر داستان زندگی پر از خدمت، ایثار، عشق و ایمان است؛ داستان مردی که در گمنامی بزرگ ماند و در سکوت، بلندتر از همگان سخن گفت. حاج علی سلیمانی، به رغم نداشتن فرزند، پدر محرومان محله شد؛ مردی که افتخار می‌کرد و آن را مایه‌ای برای خدمت قرار داده بود. او زندگیش وقف خدمت به مردمان محله کرده بود؛ محله‌ای سرشار از فقر، محرومیت و مشکلات. او با وجود تمام سختی‌ها و زخم‌زبان‌ها، هرگز از راه خود منحرف نشد و با صبر و خلق نیک، گره‌های زندگی دیگران را با دستان پر از خیر خود گشود و سبک بال پر گشود و رفت.

هدف از نگارش این کتاب، شناخت مردانی است که حتی در این روزهای پر سر و صدای رسانه، بی‌آن‌که بخواهند خودی نشان بدهند یا پست و مقامی بگیرند و پشت میزی بنشینند، در سکوت مطلق و در گمنامی خدمت می‌کنند به مردمان سرزمینشان؛ مردانی همچون حاج علی سلیمانی که ورق به ورق زندگیشان درس‌ها با خود دارد.

این اثر مشتمل بر ۱۸۶ داستان و خاطره از خدمات روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی است.

