خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داستان تحولی عمیق در «تولد یک محله»

داستان تحولی عمیق در «تولد یک محله»
کد خبر : 1709199
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «تولد یک محله» اثر عالمه طهماسبی و زهرا حسینی مهرآبادی به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «تولد یک محله (سرگذشت و داستان یک تحول، مرور زندگی روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی)» اثر عالمه طهماسبی و زهرا حسینی مهرآبادی در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. 

این اثر داستان زندگی پر از خدمت، ایثار، عشق و ایمان است؛ داستان مردی که در گمنامی بزرگ ماند و در سکوت، بلندتر از همگان سخن گفت. حاج علی سلیمانی، به رغم نداشتن فرزند، پدر محرومان محله شد؛ مردی که افتخار می‌کرد و آن را مایه‌ای برای خدمت قرار داده بود. او زندگیش وقف خدمت به مردمان محله کرده بود؛ محله‌ای سرشار از فقر، محرومیت و مشکلات. او با وجود تمام سختی‌ها و زخم‌زبان‌ها، هرگز از راه خود منحرف نشد و با صبر و خلق نیک، گره‌های زندگی دیگران را با دستان پر از خیر خود گشود و سبک بال پر گشود و رفت. 

هدف از نگارش این کتاب، شناخت مردانی است که حتی در این روزهای پر سر و صدای رسانه، بی‌آن‌که بخواهند خودی نشان بدهند یا پست و مقامی بگیرند و پشت میزی بنشینند، در سکوت مطلق و در گمنامی خدمت می‌کنند به مردمان سرزمینشان؛ مردانی همچون حاج علی سلیمانی که ورق به ورق زندگیشان درس‌ها با خود دارد. 

این اثر مشتمل بر ۱۸۶ داستان و خاطره از خدمات روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی است. 

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ