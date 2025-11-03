غلامرضا موسوی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تلویزیون باید چابکتر شود / رقابت پلتفرمها با صداوسیما به نفع مخاطب است
انحصار هیچگاه به نفع فرهنگ و هنر نبوده است
غلامرضا موسوی، تهیهکننده سینما، با اشاره به وضعیت تولید آثار در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، تأکید کرد که چابکسازی صداوسیما و ایجاد فضای رقابتی واقعی میان تلویزیون و پلتفرمها میتواند به بهبود کیفیت آثار و بازگشت اعتماد مخاطبان منجر شود.
غلامرضا موسوی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت فعلی تولید فیلم در سینمای ایران گفت: در حال حاضر وضعیت تولید چندان روشن نیست. بسیاری از فیلمسازان منتظر صدور پروانه ساخت هستند و فرایندهای اداری طولانی باعث کندی کار شده است. ما در تلاشیم که بتوانیم مجوز لازم برای پروژه جدیدمان را بگیریم، اما همچنان منتظر تصمیم نهایی مسئولان هستیم.»
او در ادامه درباره تأثیر حضور پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی بر کشف استعدادهای جدید در عرصه فیلمسازی و بازیگری توضیح داد: واقعیت این است که پلتفرمها بازار تازهای ایجاد کردند و در نتیجه، فرصتهایی برای ورود نیروهای جوان و تازهنفس به وجود آمده است. این اتفاق در مجموع به نفع سینما و اشتغال در حوزه فرهنگی بوده است. البته برخی از پلتفرمها تلاش کردهاند تا چهرههای خاصی را بهصورت انحصاری در اختیار بگیرند، که این سیاست اشتباه است و میتواند به ضرر جریان تولید منجر شود. اما در مجموع حضور آنها مفید بوده و بخشی از بیکاری در حوزه فرهنگی را کاهش داده است.
انحصار در تلویزیون به ضرر مخاطب است
این تهیهکننده با انتقاد از وضعیت فعلی تلویزیون گفت: در سالهای اخیر تلویزیون بهصورت انحصاری عمل کرده و بخش عمدهای از بودجه خود را صرف تولید چند سریال خاص کرده است. بسیاری از شبکهها فقط به بازپخش آثار قدیمی مشغولاند و عملاً تولیدات تازه و باکیفیت در آن کمتر دیده میشود. این سیاستها باعث شده مخاطبان از تلویزیون فاصله بگیرند و به شبکه نمایش خانگی و پلتفرمها روی بیاورند.
او افزود: با وجود تعدد شبکههای تلویزیونی، عملاً خروجی قابلتوجهی وجود ندارد. صداوسیما باید بهطور جدی درباره ساختار خود بازنگری کند. در حال حاضر، تعداد کارمندان و نیروهای آن چند برابر شبکههای جهانی مانند BBC است، در حالی که بازدهی بسیار پایینتر است. باید فکر اساسی برای چابکسازی تلویزیون صورت بگیرد.
پیشنهاد برای اصلاح ساختار صداوسیما
موسوی در ادامه با ارائه پیشنهادی برای اصلاح ساختار تلویزیون گفت: به نظر من لازم است تعداد شبکههای سراسری کاهش پیدا کند. اگر در نهایت پنج تا ده شبکه باقی بماند که در رقابت با یکدیگر برنامه تولید کنند، بهتر از این است که دهها شبکه بدون تنوع و کیفیت مشابه فعالیت کنند. تعدد شبکهها بدون رقابت، فقط باعث اتلاف بودجه میشود. همچنین میتوان برخی شبکههای کممخاطب را واگذار کرد یا در قالبهای مشارکتی اداره نمود تا هزینهها کاهش یابد و بهرهوری بالا برود.
ضرورت استقلال پلتفرمها از تلویزیون
او با اشاره به موضوع نظارت ساترا بر پلتفرمها تصریح کرد: به نظر من، برای حفظ رقابت و تنوع، ساترا نباید زیرمجموعه صداوسیما باشد. این نهاد یا باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود یا بهصورت مستقل فعالیت کند تا عدالت در رقابت برقرار بماند. وقتی نهاد ناظر و رقیب یکی باشد، نمیتوان انتظار رقابت سالم داشت. پلتفرمها توانستهاند مخاطبانی را که پیشتر به شبکههای ماهوارهای گرایش داشتند، به سمت تولیدات داخلی برگردانند. این یک فرصت فرهنگی است و نباید با محدودیتهای غیرمنطقی تضعیف شود.
تلویزیون در رقابت با ۷۰ شبکه فارسیزبان خارجی
موسوی ادامه داد: امروز بیش از ۶۰ یا ۷۰ شبکه فارسیزبان در خارج از کشور فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، تلویزیون داخلی نمیتواند بدون تحول ساختاری و افزایش کیفیت با آنها رقابت کند. پلتفرمها در جذب مخاطب موفقتر بودهاند، چون توانستهاند محتوای متنوعتر و نزدیکتر به ذائقه مخاطب ایرانی ارائه دهند. برخی شبکههای ماهوارهای حتی به تقلید از سریالهای پلتفرمهای داخلی پرداختهاند که این نشاندهنده نفوذ فرهنگی آثار داخلی است.
ضرورت تفکر تازه در مدیریت رسانه ملی
این تهیهکننده با اشاره به سخنان اخیر رئیس صداوسیما مبنی بر کاهش مخاطبان تلویزیون گفت: اینکه آقای جبلی خودش اذعان کرده که تلویزیون مخاطبش را از دست داده، نشان میدهد که بحران جدی است. وقتی بودجهها به شکل انحصاری میان چند پروژه خاص تقسیم میشود و تولیدات عادی با منابع محدود و کیفیت پایین ساخته میشوند، طبیعی است که مخاطب ریزش پیدا کند. برخی بازیگران و کارگردانان هم به دلیل محدودیتها یا ممنوعالکاری، به شبکه نمایش خانگی مهاجرت کردهاند و این روند تا زمانی که سیاستهای فعلی ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.
موسوی در پایان تأکید کرد: اصلاح وضعیت تلویزیون و بهبود شرایط تولیدات فرهنگی در کشور نیازمند تصمیمهای شجاعانه است. باید اجازه دهیم رقابت آزاد میان رسانهها شکل بگیرد تا هم سطح کیفیت بالا برود و هم اعتماد مخاطب بازگردد. انحصار هیچگاه به نفع فرهنگ و هنر نبوده است.