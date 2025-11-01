اسامی آثار مرحله نهایی جشنواره تئاتر البرز اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، اعضای هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی البرز ضمن قدردانی از مشارکت گروه‌های نمایشی، اسامی آثار راه‌یافته به بخش نهایی را که از اواخر آبان‌ ۱۴۰۴ در کرج روی صحنه خواهند رفت، بدون‌‌ترتیب برگزیدگی اعلام کرد.

هیات انتخاب بخش صحنه ای این جشنواره شامل مرتضی شاه کرم، محمدهادی عطایی و رضت جهانی هستند.

نمایش های برگزیده بدین شرح اعلام شده است:

«واقعه شیرزن» به کارگردانی امیر جلال موسوی

«حصارک» به کارگردانی مسعود سالاری

«یک خراش دیگر» به کارگردانی اکرم جلیوند

«قرار» به کارگردانی آرین کریمی

«هم‌بازی» به کارگردانی امین اکبریان

«شاید پنجره‌ای» به کارگردانی علیرضا خوش‌پیک

«کَک» به کارگردانی محمدرضا تفرشی

«پارانویا» به کارگردانی سپیده توکلی

در بخشی از اطلاعیه هیات بازبینی آمده است: «تلاش همه گروه‌های نمایشی در مسیر تولید و اجرای آثار، نشان از پویایی تئاتر استان دارد. امیدواریم آثار منتخب نیز در مرحله نهایی بتوانند اجراهایی با کیفیت و در شأن هنرمندان البرزی ارائه کنند.».

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله نهایی و اجرای عمومی آثار منتخب در اواخر آبان‌ماه برگزار می‌شود و جزئیات زمان‌بندی و مکان اجراها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این رویداد، مهم‌ترین آوردگاه نمایشی استان البرز به‌شمار می‌رود که هر ساله میزبان هنرمندان جوان، کارگردانان پیشکسوت و گروه‌های تازه‌نفس از سراسر البرز است.

چهاردهمین جشنوار تئائر استانی البرز به دبیری علی کوچکی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/