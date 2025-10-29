به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره بین‌المللی همام این روزها در موسسه فرهنگی صبا در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان در این رویداد از استان‌های مختلف کشور با آثار هنری حاضر شده‌اند.

احمدی یکی از شرکت‌کننده‌های حاضر در این جشنواره است که از استان زنجان به این رویداد آمده است. با او درباره انگیزه حضورش در جشنواره همام گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

با چه آثاری در جشنواره شرکت کردید؟

آثار هنری که من تولید می‌کنم، مجسمه‌هایی ساخته شده با شانه‌های تخم‌مرغ است. فعالیت ما زیر نظر خانه امید زنجان است که توسط خیرین و استاد شهرزاد اصولی اداره می‌شود و ایشان نزدیک به بیست سال در این حوزه به نابینایان آموزش می‌دهند.

با توجه به شرایط جسمانی‌تان درباره نحوه تولید آثار توضیح دهید؟

حدود 25 سال نابینا بودم و شرایط مناسبی و در غم و غصه زندگی میکردم که با خانه امید آشنا شدم. با آموزشهای خوبی که استاد اصولی به افراد نابینا می دهند من به خلاقیت و رشد رسیدم و توانستم با ذهن خودم و الهام از شاهنامه و مناسبت ها مجسمه‌هایی که شاهد هستید را تولید کنم.

چه انتظاراتی از مسئولان دارید؟

متاسفانه مسئولین معمولاً قول می دهند ولی عمل نمی کنند. نباید افرادی مثل ما به فراموشی سپرده شوند، اگر قول و وعده‌ای می دهند، دست یاری ما را بگیرند و به ما کمک کنند.

با توجه به شرایط جسمی‌تان آیا در تولید آثار با شما همکاری دارد؟

همسرم در تمام این سال‌ها با تمام عشق و وجودش کنارم بوده و از او تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/