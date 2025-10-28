برگزیدگان جایزه مهرگان ادب معرفی و تقدیر شدند

به گزارش ایلنا، مراسم پایانی دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم جایزه مهرگان ادب روز سه‌شنبه، ششم آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این دوره از جایزه مهرگان ادب، رمان «متال‌باز» نوشته علی مسعودی‌نیا به‌عنوان رمان برگزیده، «کمین بود» نوشته فرشته مولوی و «خیرگی» نوشته علیرضا سیف‌الدینی به‌عنوان رمان‌های تحسین‌شده، «گورستان شیشه‌ای» نوشته سرور کسمائی و «پیرزن جوانی که خواهر من بود» نوشته صمد طاهری به‌عنوان رمان‌های تقدیرشده و «شبح اپراتور، یک پیشگوئی» نوشته هادی کی‌کاووسی و «معنای برج بابل» نوشته امیر خداوردی به عنوان رمان‌های شایسته دریافت نشان مهرگان ادب معرفی شدند.

همچنین در بخش مجموعه داستان، «ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم» فرهاد حیدری گوران به‌عنوان مجموعه داستان برگزیده، «حرف اول اسمش نون بود» حافظ خیاوی و «املاک رابینسون» نوشته حامد حبیبی به عنوان مجموعه داستان‌های تحسین‌شده، «ما چهار نفر بودیم» نوشته امیررضا بیگدلی و «خوکچه بادنما» نوشته احمد آرام به عنوان مجموعه داستان‌های تقدیرشده و «مادام دوژاپل وافل بلژیکی دوست داشت» نوشته شیما سورن و «غزل سیب» نوشته منیرالدین بیروتی به عنوان مجموعه داستان‌های شایسته دریافت نشان مهرگان معرفی شدند.

در بخش مهرگان زبان مادری، رمان «اشک‌های یک‌زن» نوشته فوزیه بشارت با ترجمه مستوره بخشی به عنوان برگزیده معرفی شد، اما جایزه مهرگان ادب در این بخش، مجموعه داستان برگزیده نداشت.

همچنین اعظم کیان‌افراز، مدیر نشر افراز، جایزه ناشر آثار حوزه زبان مادری را دریافت کرد.

در این دوره از جایزه مهرگان ادب از محمود دولت‌آبادی به پاس یک عمر تلاش در عرصه نوشتن تجلیل و این نویسنده ایرانی به اتفاق آرا برای مجموعه آثارش، شایسته دریافت جایزه مهرگان ادب، تندیس و لوح سپاس دانسته شد.

بنیان‌گذار جایزه مهرگان در بیست‌وچهارمین آیین این جایزه با بیان اینکه انسان‌ها را در آثاری که از خود به جا می‌گذارند، می‌توان آن‌ها را جست، گفت: در این دوره بخش ادب تفاوت‌هایی با بخش‌های دیگر دارد و تلاش کردیم نگاه جامعی به آثار فارسی زبان داشته باشیم.

به گفته علیرضا زرگر جایزه یک عمر تلاش در عرصه نوشتن در بخش ادبیات و یک عمرتلاش در حوزه محیط زیست، بخش‌های مهم هر دوره است.

او ادامه داد: در نزدیک به ۲۵ دوره از جایزه مهرگان، فقط چهار فرد احمد محمود، سیمین دانشور، علی‌اشرف درویشیان و رضا براهنی همه در طول حیاتِ خود، تقدیر شدند. زیرا فردی که برای یک عمر تلاش انتخاب می‌شود، باید تمام ویژگی‌های مدنظر مهرگان را داشته باشد. امسال قرار بود محمود دولت‌آبادی این جایزه را به خود اختصاص بدهد. او می‌خواست در این مراسم حضور داشته باشد، اما در مسیر به دلیل مسائل سلامت، نتوانستند، حاضر شوند.

زرگر با بیان اینکه آثاری که در این دوره انتخاب می‌شود تفاوت‌هایی با دوران احمد محمود و سیمین دانشور دارند، افزود: ادبیات زنده و پویا است. در این دوره از جایزه مهرگان دوهزار و ۴۳ اثر مورد بررسی قرار گرفت. بخش زبان مادری برای نخستین بار در این دوره فعالیت کرد و برای این بخش ۲۲ اثر فرستاده شد.

انتهای پیام/