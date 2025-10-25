به گزارش ایلنا، بنیاد جایزه بوکر جایزه ادبی جدیدی را برای ادبیات کودک به مبلغ ۵۰هزار پوند راه‌اندازی می‌کند.

بنیاد جایزه «بوکر» از راه‌اندازی جایزه ادبی جدیدی با عنوان «جایزه بوکر کودکان» خبر داده که قرار است مبلغ ۵۰ هزار پوند را به بهترین اثر داستانی نوشته‌شده برای گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال اهدا کند.

«گاردین» نوشت، این جایزه از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و نخستین برنده آن در اوایل ۲۰۲۷ معرفی خواهد شد. داوران این رقابت ترکیبی از بزرگسالان و کودکان خواهند بود. این اتفاق برای نخستین‌بار در تاریخ جوایز بوکر رخ می‌دهد.

ریاست نخستین دوره داوری را «فرانک کاترل-بویس»، نویسنده سرشناس ادبیات کودک بر عهده دارد. او به همراه دو داور بزرگسال دیگر، فهرست اولیه هشت کتاب را انتخاب می‌کند و پس از آن، سه داور کودک برای انتخاب برنده نهایی به گروه داوران می‌پیوندند.

بنیاد بوکر همچنین وعده داده است که هر سال ۳۰ هزار نسخه از کتاب‌های نامزد و برنده را در همکاری با نهادهای مختلفی میان کودکان توزیع کند.

این ابتکار در حالی اجرا می‌شود که طبق گزارش‌ها، رغبت کودکان به مطالعه برای لذت شخصی در پایین‌ترین حد خود در دو دهه اخیر قرار دارد.

«کاترل-بویس» با اشاره به اینکه این جایزه کشف کتاب‌های لذت‌بخش را برای کودکان آسان‌تر می‌کند، گفت: «هر کودک شایسته است لذت غرق شدن در یک کتاب خوب را تجربه کند. این جایزه قرار است با دعوت از آن‌ها به میز داوری و هدیه دادن کتاب‌های نامزدشده، کودکان بیشتری را وارد دنیای شگفت‌انگیز کتاب‌ها کند.»

این جایزه به رمان‌های معاصر کودک اختصاص دارد که یا به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند یا ترجمه‌ای از آثار دیگر به انگلیسی هستند و در بریتانیا یا ایرلند منتشر شده‌اند.

همانند جوایز بزرگسال بوکر و بوکر بین‌المللی، نویسندگان راه‌یافته به فهرست نامزدهای نهایی هرکدام ۲٬۵۰۰ پوند دریافت می‌کنند و برنده نهایی ۵۰ هزار پوند جایزه نقدی خواهد گرفت.

نخستین دوره این جایزه در بهار ۲۰۲۶ آثار را دریافت خواهد کرد. فهرست نامزدهای نهایی و داوران کودک در نوامبر ۲۰۲۶ اعلام می‌شود و برنده در فوریه ۲۰۲۷ طی مراسمی برای مخاطبان خردسال اعلام خواهد شد.

کتاب‌هایی که بین ۱ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده‌اند، واجد شرایط شرکت در این جایزه ادبی خواهند بود.

اعلام برگزاری این جایزه با استقبال گسترده‌ای از سوی نویسندگان برجسته کودک و نوجوان روبه‌رو شده است.

جایزه بوکر کودکان با همکاری بنیاد AKO، خیریه‌ای که تمرکز آن بر بهبود آموزش، حمایت از هنر و مقابله با بحران اقلیمی است، برگزار می‌شود.

«گیبی وود»، مدیر اجرایی بنیاد بوکر، این جایزه را از زمان راه‌اندازی جایزه بین‌المللی بوکر در سال ۲۰۰۵ «بلندپروازانه‌ترین طرح این بنیاد در ۲۰ سال گذشته» دانست و گفت: «این جایزه قرار است چند نقش را هم‌زمان ایفا کند: بزرگداشت آثاری که می‌توانند آثار کلاسیک‌های آینده برای کودکان باشند، ترغیبی برای کودکان به کتاب‌خوانی و همچنین نسلی تازه از خوانندگان مادام‌العمر را ایجاد کنند. بی‌صبرانه منتظریم تا داوران واقعی ادبیات کودک، یعنی خود کودکان، نظرشان را بگویند.».

جزئیات نحوه شرکت کودکان در داوری در بهار ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

جایزه بوکر که از سال ۱۹۶۹ پایه‌گذاری شده، یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهان است و به برترین آثار داستانی انگلیسی‌زبان منتشرشده در بریتانیا یا ایرلند اهدا می‌شود.

منبع ايسنا

انتهای پیام/