به‌گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه با همراهی جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه از پروژه در حال احداث هتل پنج‌ستاره اسپارو در شمال پایتخت بازدید کرد.

در این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی با حضور در بخش‌های مختلف پروژه و در گفت‌وگو با سرمایه‌گذار و مدیران اجرایی طرح، در جریان روند پیشرفت فیزیکی و چالش‌های پیش‌روی این مجموعه قرار گرفت و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه شاخص گردشگری را صادر کرد.

صالحی‌امیری در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی با استانداردهای بین‌المللی در کلان‌شهر تهران اظهار کرد: پروژه‌هایی از این دست، نماد اعتماد بخش خصوصی به آینده صنعت گردشگری کشور است و وزارت میراث‌فرهنگی با تمام توان از تکمیل آن‌ها حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در جریان بازدید، پروژه هتل پنج‌ستاره اسپارو با ۱۸۶ اتاق، دو رستوران، دو سالن بزرگ پذیرایی هر یک با ظرفیت ۶۰۰ نفر و طراحی منحصربه‌فرد به‌صورت جزیره‌ای با دید ۳۶۰ درجه از تمامی اتاق‌ها، تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله نهایی تجهیز و آماده‌سازی قرار دارد.

این هتل در ۲۲ طبقه و با حجم سرمایه‌گذاری یک همت از سوی بخش خصوصی در حال احداث است و با بهره‌برداری کامل، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۸۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۵۰ نفر را فراهم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت تسهیلاتی از پروژه‌های راهبردی صنعت گردشگری، دستور انجام مکاتبات لازم برای تخصیص منابع مالی جهت تکمیل این پروژه را صادر کرد.

پروژه هتل اسپارو، به‌عنوان یکی از نمادهای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری پایتخت، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه تهران در حوزه گردشگری بین‌المللی و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

انتهای پیام/