سیدعباس صالحی در این جلسه گفت: با توجه به وضعیت فعلی هر مقدار بتوانیم بیشتر به دنیا نشان دهیم که ایران به‌رغم همه مسائل پیش آمده، سرزنده و با طراوت است، قطعا توانسته‌ایم منافع ملی را محقق کنیم.



وی افزود: وقتی در چنین شرایطی از تعداد قابل توجهی کشور، میهمان‌هایی به ایران می‌آیند، در اعتماد به نفس اجتماعی و عادی‌سازی فضا موثر است. بنابراین جشنواره جهانی فیلم فجر صرفا اقدامی سینمایی در حوزه‌ای تخصصی نیست بلکه با توجه به شرایط، امری ملی است.



صالحی با بیان اینکه سینما در حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی جایگاهی کم مانند دارد، تصریح کرد: دیپلماسی سینما مساله‌ای است‌ که باید به ‌آن توجه داشت. سینما در عرصه فرهنگ و هنر وجهه شناخته‌شده‌تری است و از این جهت به تابلو‌ و ویترین تبدیل‌ شده است و سینمای ایران هم برای مخاطبان جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد .



وی همچنین یادآور شد: جشنواره جهانی فیلم فجر دارای رتبه است و اعتباری قابل توجه دارد؛ این سه ویژگی موجب شده برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره تلاش کنیم.



صالحی سپس درباره شهر شیراز به عنوان میزبان این جشنواره تصریح کرد: شیراز جایگاه نمادین‌ ملی دارد و جزو شناخته‌شده‌ترین شهرهای ایران در جهان است. به‌ویژه که شهر سعدی و حافظ و نماد شعر فارسی است و می‌توانیم مناسبات شعر و ‌سینما را نیز با استفاده از ظرفیت‌های این رخ‌داد بازتعریف کنیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود گفت: هنر کلاسیک و مدرن ما می‌تواند پیوند معنایی یابد و همچون شعر سعدی و حافظ (به عنوان نماد شعر و هنر کلاسیک) باید بتوانیم سینمای ایرانی متناسب با این ‌هویت را تحقق بخشیم تا به دوبال هم‌تراز برای مسیر پرواز تمدن ایرانی اسلامی تبدیل شوند.

استاندار فارس: دیپلماسی فرهنگی در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد



در ادامه، حسینعلی امیری استاندار فارس نیز با تاکید بر جایگاه فرهنگ و هنر در این استان گفت: مقام معظم رهبری استان فارس را سرزمین دین، حماسه و هنر نامیدند چرا که می‌توان مصادیق این سه عنصر را به بهترین شکل در استان مشاهده کرد.



وی سپس بر اهمیت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در استان فارس تاکید و بیان کرد: در ذات جشنواره جهانی فیلم فجر معانی ارزشی نهفته است؛ دیپلماسی فرهنگی در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد و در این میان شایسته است به این موضوع توجه کنیم که فرهنگ از طریق رویدادهای فرهنگی منتقل می‌شود. بنابراین برگزاری این جشنواره زمانی که ایران‌ستیزی افزایش یافته است اهمیت دوچندانی دارد.



امیری سپس تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود می‌تواند شهر شیراز را در حوزه سینما برجسته کند و‌ در این مسیر جاذبه‌های استان فارس هم تاثیرگذار است؛ کمتر استانی داریم که محل تلاقی دوره‌های‌ تمدنی هخامنشی، ساسانی و تمدن اسلامی باشد.



استاندار فارس در پایان گفت: همه این ویژگی‌ها کمک می‌کند رویداد فرهنگی برجسته‌ای مانند جشنواره جهانی فیلم فجر را در استان رقم‌ زنیم.



مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، روح‌الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و چند تن دیگر از مسئولان وزارت فرهنگ از دیگر حاضران در این جلسه بودند.

