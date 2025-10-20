با هدف ثبت اصالت، اعتبارسنجی و صیانت از داراییهای هنری و با امکان وثیقهگذاری؛
صدور شناسنامه آثار هنری برای نخستینبار در کشور
برای نخستینبار در کشور، شناسنامه آثار هنری توسط مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر صادر شد؛ طرحی ملی با هدف ثبت اصالت، اعتبارسنجی و صیانت از داراییهای هنری . این مراسم عصر یکشنبه ۲۷ مهرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل بانک صادرات و جمعی از هنرمندان در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در ابتدای این مراسم سید صادق پژمان مدیرعامل مؤسسه، با تشریح اهداف طرح گفت:
رونق اقتصاد فرهنگ و هنر از سیاستهای کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم است و تحقق آن مستلزم تعریف نظامی روشن برای ثبت، تملک و تبادل آثار هنری است.
او با بیان اینکه صنایع خلاق در جهان به پیشران اصلی رشد اقتصادی بدل شدهاند، افزود: «در حالیکه صنایع سنتی جای خود را به حوزههای نوآور و ایدهمحور دادهاند، ما نیز باید از سرمایهگذاری سنتی به سمت سرمایهگذاری خلاق حرکت کنیم؛ طرح شناسنامه آثار هنری، یکی از گامهای عملی در این مسیر است.
پژمان با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت اصالت آثار هنری به نشانی www.esalat.ir گفت: از این پس، هر هنرمند میتواند با ثبت مشخصات اثر خود شامل اطلاعات خالق، تاریخ خلق، جنس و تصویر آن، شناسنامه رسمی دریافت کند. این شناسنامه ضمن تضمین اصالت، امکان بیمه، نقلوانتقال و حتی بستر وثیقهگذاری بانکی اثر هنری را فراهم میکند.
وی افزود: «با همکاری بانک صادرات برای نخستینبار، آثار هنری میتوانند بهعنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات مالی پذیرفته شوند. به این ترتیب، دارایی هنری هنرمندان به دارایی اقتصادی قابل استفاده تبدیل میشود؛ اقدامی که در راستای پیوند نظام مالی با اقتصاد هنر کشور صورت گرفته است.
مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، صدور شناسنامه را گامی مهم برای مقابله با جعل و سوءاستفاده دانست و گفت:
«نبود نظام ثبت منسجم سبب شده بود بسیاری از آثار بدون شناسنامه دقیق معامله شوند. سامانه اصالت، با صدور شناسنامه و فرآیند فنی و حقوقی خود، هنرمند را بهعنوان مالک اصلی معرفی کرده و حقوق معنوی او را تثبیت میکند. این اقدام امنیت خریداران و مجموعهداران را نیز افزایش میدهد.»
به گفته پژمان، شناسنامه اثر تنها در یک نسخه صادر میشود و دارای ۹ مؤلفه امنیتی است. این اوراق با مُهر برجسته مؤسسه، کد QR و نشان ویژهی بانک ملی منتشر میشود و از طرحهای ایرانی چون کاشیهای مسجد شیخ لطفالله و نقوش قالی الهام گرفته که به طراحی استاد ابراهیم حقیقی و خط استاد صداقت جباری مزین شده است. چاپ این اوراق در چاپخانه بانک ملی و در سطح اوراق بهادار ملی انجام گرفته است.
پیوند دولت، هنر و نظام بانکی
در ادامه مراسم، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: هنر، روح ملت ایران است و توسعه ایران بدون توجه به این روح محقق نمیشود. شناسنامه آثار هنری، تحقق یک رویای دیرینه است که جایگاه حقوقی، اقتصادی و فرهنگی هنرمندان را تقویت میکند.
او با اشاره به تأثیر اقتصادی این اقدام افزود: «امکان وثیقهگذاری آثار هنری میتواند بخشی از مشکلات معیشتی هنرمندان را حل کرده و استمرار حیات حرفهای آنان را تضمین کند.»
نگاه اقتصادی و مسئولیت اجتماعی بانک صادرات
محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات ایران، نیز در این مراسم گفت: توسعه اقتصاد ملی بدون توسعه فرهنگ و هنر میسر نیست. بانک صادرات با درک این پیوند، بهعنوان نخستین بانک از آثار هنری بهعنوان وثیقه رسمی استفاده میکند. این اقدام گامی در جهت بازتعریف وثایق مالی مبتنی بر داراییهای فرهنگی کشور است.»
به گفته وی، بانک صادرات سامانهای برای ارزشگذاری داراییهای غیرنقدی طراحی کرده تا صاحبان آثار بتوانند با ثبت رسمی، از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.
در بخش پایانی مراسم، زارع، مدیر پروژه شناسنامه آثار هنری، با تأکید بر جنبههای امنیتی گفت:
اوراق شناسنامه بر روی کاغذ واترمارک چاپ شده و از لایههای امنیتی همانند علائم حرارتی و نشانههای میکروسکوپی بهره میبرد تا جعل آن غیرممکن باشد. در طراحی سند، جنبهی زیباشناسی نیز هموزن با معیارهای امنیتی دیده شده است.»
ثبت ملی هنرمندان در سامانه اصالت
همزمان با اجرای این طرح، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر جزئیات فرایند ثبت آثار در سامانه اصالت را نیز اعلام کرد. هنرمندان میتوانند با ورود به سامانه، احراز هویت، ثبت مشخصات و بارگذاری تصویر اثر، مراحل کارشناسی را طی کرده و پس از تأیید هنری و حقوقی، شناسنامه رسمی دریافت کنند. این فرآیند از طریق پیامک امنیتی، بررسی کارشناسان رسمی دادگستری و تخصیص «سریال یگانه اثر» انجام میشود.
تمامی آثار در شاخههای نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمهسازی، نسخههای خطی و هنرهای تلفیقی مشمول این طرح هستند و با ثبت اثر، امکان بیمه، وثیقهگذاری و نقلوانتقال قانونی آن ایجاد میشود.