۱۷ کتاب درباره فلسطین و مقاومت اسلامی معرفی شدند

به گزارش ایلنا، مراسم «والزیتون» با محوریت اکران برای ۱۷ عنوان کتاب دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر درباره فلسطین و مقاومت اسلامی، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۸ مهر در سالن مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه سپیده ولی‌پور بازیگر تئاتر و تلویزیون به ارائه معرفی کتاب و اجرای بخش‌هایی از کتاب «آینه‌های فرشتگان» اثر ابراهیم نصرالله شاعر فلسطینی پرداخت. این کتاب که سال ۲۰۰۱ منتشر شده، دربرگیرنده اشعار نصرالله درباره ایمان حجو، کوچک‌ترین شهید دومین انتفاضه فلسطین است. معرفی این کتاب با اجرای نمایش لالایی‌ مادرانه همراه بود.

بخش بعدی برنامه والزیتون معرفی کتاب «آسمان گریست؛ کشتارهای اسرائیل از دیدگاه ناظران عینی» نوشته تونی کلیفتون بود که توسط محمدصادق وفایی نویسنده و خبرنگار ارائه شد. این کتاب دربرگیرنده گزارش‌های تونی کلیفتون روزنامه‌نگار انگلیسی است که بیشتر تجربه مطبوعاتی خود را در صحنه‌های جنگ گذرانده و به عنوان روزنامه نگار جنگی شناخته می‌شود.

او با نگاه مثبت نسبت به اسرائیل، به لبنان و بیروت محاصره شده رفت، اما با نگاه منفی و واقع گرایانه نسبت به رژیم صهیونیستی از آن‌جا خارج شد و دست به افشاگری علیه این رژیم کرد. «آسمان گریست» یکی از نتایج تلاش او برای نشان دادن چهره واقعی اسرائیل است.

معرفی سه گانه ابراهیم نصرالله شامل «چشم بیت لحم»، «سایه کلیدها» و «تانکی زیر درخت کریسمس» در قالب کلیپی شامل پیام نصرالله به این برنامه و سپس صحبت‌های حمیدرضا مهاجرانی مترجم آن‌ها، بخش بعدی این مراسم بود.

در ادامه برنامه، محمدصادق علیزاده نویسنده و خبرنگار، به معرفی کتاب «صبح شبات» نوشته ایلان پاپه و ترجمه شهریار شفیعی پرداخت. ایلان پاپه نویسنده اسرائیلی ضد صهیونیستی است که کتاب مورد اشاره به عنون اثر متأخرش، پس از وقوع طوفان‌ألاقصی نوشته و منتشر شد. او در این کتاب سعی داشته ریشه‌های مقاومت و تلاش فلسطینی‌ها برای بازپس‌گیری کشورشان را شرح دهد.

کتاب بعدی معرفی شده در این برنامه «دخترک ارغوانی» نوشته ابتسام برکات نویسنده فلسطینی_آمریکایی بود که با ترجمه عظیم طهماسبی یکی از آثار حوزه کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر است که در قالب مجموعه «رنج تو جاریست» با محوریت فلسطین چاپ شده است. معرفی این اثر در قالب یک ارائه نمایشی توسط نوجوانی ۱۰ ساله، با تشویق حاضران همراه شد.

همچنین در ادامه برنامه هانیه کمری مترجم کتاب «خار و میخک» به صحنه آمد و از این اثر ادبی که برگرفته از زندگینامه شهید یحیی سنوار است، صحبت کرد.

در بخش بعدی این برنامه، کتاب «پایی در غزه؛ شانزده روایت از ما و غزه» اثر ابراهیم اکبری دیزگاه و محصولی از مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری توسط کمیل سوهانی معرفی شد. این کتاب دربرگیرنده روایت‌هایی از ۱۶ نویسنده است که در آن‌ها، نسبت خود را با غزه در جواب پرسش «ما چه نسبتی با غزه داریم؟»، نوشته‌اند.

اکران مستند آرشیوی «من شیرین ابوعاقله هستم؛ زندگی، حرفه و شهادت شیرین ابوعاقله» ساخته حسین الهام که اقتباسی از کتاب «من شیرین ابوعاقله هستم» به کوشش و ترجمه شهریار شفیعی است بخش بعدی این مراسم بود. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات، روایات و اخبار منتشرشده درباره این خبرنگار فلسطینی آمریکایی را شامل می‌شود که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

ارائه‌دهنده بعدی این مراسم، اسماعیل امینی نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی و طنز بود که درباره کتاب «خنده در اشغال؛ طنز و هویت در هنر و فیلم فلسطین» صحبت و آن را معرفی کرد. این کتاب به قلم کریسولا لیونس نوشته و توسط لیلاسادات حسینی مقدم ترجمه شده است.

پخش پیام تصویری محمد مهدی تجریشی و محمد محسن فایضی نویسندگان کتاب «اطلس روابط رژیم صهیونستی با دیگر کشورها» بخش بعدی مراسم «والزیتون» بود.

در ادامه برنامه، مهدی حیدری و پیام کیانی‌پور از بازیگران تئاتر و تلویزیون، نمایش رادیویی بریده‌ای از کتاب «لهجه‌های غزه‌ای» نوشته یوسف القدرة و فاتنه الغدرة با ترجمه محمدرضا ابوالحسنی را اجرا کردند.

«یازده زندگی» نوشته حبیب یوسف زاده که دربرگیرنده روایت زندگی ۱۱ آواره فلسطینی در لبنان است هم در بخش بعدی این مراسم در قالب یک کلیپ تصویری اکران شد.

کتاب «صمود؛ روایت‌هایی از زندگی با غزه» با گردآوری و ترجمه مهدی صدرالدین آخرین کتابی بود که در مراسم «والزیتون»، معرفی شد.

این کتاب گزیده‌ای از روایت‌های مردمی درباره زندگی در غزه است؛ روایت‌هایی که اغلب زیر سایه جنگ، اشغال و محاصره، فرصت بروز و ظهور نداشته‌اند. روایت‌های این کتاب از منابع مختلفی چون «چراغ در غزه»، «غزه به مثابه استعاره»، «از بحر تا نهر» و رمان «الشوک و القرنفل» انتخاب و ترجمه شده‌اند. معرفی این کتاب هم توسط کورش علیانی نویسنده و پژوهشگر انجام شد.

گفتنی‌است پایانی مراسم «والزیتون» با پخش سکانس پایانی فیلم «بازمانده» ساخته سیف الله داد همراه بود.

انتهای پیام/