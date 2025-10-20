خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ناتور دشت» در چهارمین رویداد سینماتک انقلاب

«ناتور دشت» در چهارمین رویداد سینماتک انقلاب
کد خبر : 1702779
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن اصلی سینما بهمن به نمایش درمی‌آید. این اکران ویژه، بخشی از چهارمین رویداد سینماتک انقلاب است و با محوریت بررسی بحران‌های انسانی و اجتماعی، به‌طور اختصاصی برای دانش‌آموزان رشته علوم انسانی تدارک دیده شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، فیلم «ناتوردشت» که در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر با استقبال گسترده منتقدان و مخاطبان روبه‌رو شد، این بار در قالب برنامه سینماتک انقلاب، فرصتی فراهم می‌کند تا نسل جوان و علاقه‌مندان سینمای اندیشه‌محور با نگاهی تحلیلی، تجربه‌ای متفاوت از تماشای سینما داشته باشند.

در این اثر که محصول سازمان سینمایی سوره است، بازیگرانی چون هادی حجازی‌فر، علی مصفا، سعید آقاخانی، شبنم قربانی، میرسعید مولویان و بابک کریمی حضور دارند و داستانی اجتماعی و روان‌شناختی از پرونده واقعی گم شدن یسنا دختر ۴ساله اهل کلاله استان گلستان را روایت می‌کنند.

برگزاری این برنامه با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و سازمان سینمایی سوره، در راستای ترویج نگاه تحلیلی به سینمای انقلاب اسلامی و تقویت سواد رسانه‌ای نسل جوان انجام می‌شود.

مؤسسه بهمن سبز از دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه‌مند به مباحث فرهنگی و هنری دعوت می‌کند تا با حضور در این اکران، در شکل‌گیری گفتمان نوین سینمای انقلاب اسلامی سهیم باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ