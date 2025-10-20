خبرگزاری کار ایران
دایرةالمعارف فلسطین با همکاری دانشگاه‌های جهان اسلام نگاشته می‌شود

دایرةالمعارف فلسطین با همکاری دانشگاه‌های جهان اسلام نگاشته می‌شود
دایرةالمعارف فلسطین یک پروژه علمی، تحقیقاتی و فرهنگی در دست اقدام است که با همکاری دانشگاه‌های جهان اسلام تدوین و در قالب یک مجموعه جامع و مرجع درباره تمامی ابعاد مربوط به «فلسطین» نگاشته می‌شود.

به گزارش ایلنا، هیأتی متشکل از حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام قم، سلیمانی رئیس مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، جعفری رئیس فرهنگسرای شهید سلیمانی تهران و خانم اسراری فعال فرهنگی حوزه خانواده که به منظور بررسی زمینه فعالیت‌های علمی - فرهنگی در کشور پاکستان حضور دارند در اولین ایستگاه سفر خود با حضور در رایزنی فرهنگی کشورمان در اسلام آباد با مجید مشکی رایزن فرهنگی دیدار کردند.

در این دیدار، رهدار استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام قم ضمن تشریح برنامه سفر این هیأت علمی ـ فرهنگی به پروژه تدوین دائرةالمعارف علمی و دانشگاهی فلسطین از منظر اساتید جهان اسلام اشاره داشت و ضمن توضیح ابعاد مختلف این کلان پروژه همکاری‌های علمی و پشتیبانی رایزنی فرهنگی کشورمان را خواستار شد.

همچنین سایر اعضای هیأت نیز ضمن برشمردن حوزه‌های فعالیتی از آمادگی خود را جهت همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و هنری با رایزنی فرهنگی اعلام کردند.

رایزن فرهنگی کشورمان به تشریح ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و هنری این کشور پرداخت و از حمایت‌های گسترده مردم پاکستان از جریان مقاومت مردم فلسطین به ویژه طی سالیان اخیر سخن گفت .

وی ضمن استقبال از پروژه بزرگ دائره المعارف فلسطین این اقدام را کاری ارزشمند و ضروری برشمرد و ابراز امیدواری کرد این اقدام علمی هرچه زودتر به ثمر رسیده و نتایج آن در سطح دانشگاه‌های جهان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مشکی همچنین از آمادگی رایزنی فرهنگی برای حمایت همه جانبه از این پروژه سخن گفت و بیان داشت: از ظرفیت‌های طرح شده در این نشست، نهایت بهره‌برداری و استفاده صورت پذیرد

