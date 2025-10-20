تهیه کنندگان مستقل خواستار حذف پروانه فیلمسازی شدند

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه بشرح زیر است:

خانه سینما، نهاد مشترک تمامی اصناف سینمای ایران است؛ نهادی که فلسفه وجودی آن پاسداشت استقلال صنفی، صیانت از کرامت حرفه‌ای و دفاع از حق تولید و بیان آزادانه اندیشه در سینمای ایران است.

اکنون که تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت بازنگری در ساختارها و مقررات کهنه را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است، ما، اعضای انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران، بر خود لازم می‌دانیم نکته‌ای بنیادین را با شما و دیگر صنوف هم‌پیمان در میان بگذاریم:

نظام صدور پروانه ساخت در شکل کنونی خود دیگر قابل دفاع نیست.

این نظام که در دهه شصت و در شرایط خاص سیاسی آن زمان شکل گرفت، امروز به مانعی در مسیر خلاقیت و توسعه تبدیل شده است. تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است که وجود شوراهای پیشینی برای تأیید اندیشه و طرح فیلم، نه‌تنها ضامن کیفیت نبوده، بلکه سبب اتلاف انرژی، سرمایه و انگیزه‌ی هنرمندان مستقل شده است.

در هیچ حوزه‌ی فرهنگی دیگر – از موسیقی و ادبیات تا هنرهای تجسمی – هنرمند پیش از خلق اثر ملزم به دریافت مجوز نیست. استمرار این سازوکار در سینما، بی‌تردید با روح قانون اساسی، اصل آزادی اندیشه و حق ذاتی فعالیت فرهنگی در تضاد است.

بر این اساس، انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران خواستار آن است که خانه سینما به عنوان نهاد مادر صنوف سینمایی، ابتکار عمل را در دست گیرد و با همراهی سازمان سینمایی کشور، در جهت حذف الزام قانونی صدور پروانه ساخت و جایگزینی آن با نظامی اختیاری، شفاف و مشورتی اقدام کند؛ نظامی که در آن فیلمسازان حرفه‌ای و تهیه‌کنندگان باسابقه با ثبت تعهدات صنفی خود بتوانند آزادانه به تولید اثر بپردازند و در عین حال، شأن قانونی سازمان سینمایی نیز در نظارت بر نمایش آثار حفظ شود.

ما باور داریم که راه توسعه و بالندگی سینمای ایران از مسیر اعتماد، گفت‌وگو و تمرکززدایی از مدیریت کنترل‌گر دولتی می‌گذرد. دولت باید تسهیل‌گر باشد، نه متولی اندیشه. خانه سینما می‌تواند با تقویت سازوکارهای صنفی، این گذار تاریخی را ممکن سازد.

امروز سینمای ایران بیش از هر زمان دیگر به شجاعت و همبستگی نیاز دارد.

تا فرصت هست باید با اصلاحی بنیادی، راه را برای سینمایی آزادتر، اندیشمندتر و در شأن مردم این سرزمین هموار کنیم.

با احترام

انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران

مهرماه ۱۴۰۴

انتهای پیام/