بزرگداشت احمد پژمان در فرهنگسرای نیاوران
یاد و خاطره آهنگساز فقید، استاد احمد پژمان، در فرهنگسرای نیاوران گرامی داشته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران آیین بزرگداشت احمد پژمان، به همت دانشکده موسیقی دانشگاه هنر ایران و با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران و به دبیری بابک خضرایی، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، در سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد. 

در این مراسم که با حضور هنرمندان و علاقمندان به ایشان همراه خواهدبود، کمال تبریزی، محمدرضا تفضلی، حمیدرضا دیبازر، مهدی قاسمی و کارن کیهانی، پیرامون فعالیت‌های احمد پژمان سخنرانی خواهندکرد. هم‌چنین قطعاتی از ساخته‌های او از جمله «ای یار» و «آینه» توسط گروه کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی، قطعه «سوران» از مجموعه دیورتیمنتو، (کوئینتت زهی به سرپرستی دانیال خلیفه) و قطعه «سیاناو» از مجموعه عیاران توسط ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی دانیال شاه‌محمدی نبی و قطعه سوم از مجموعه پارساوا با نوازندگی پیانو محمدجواد بهرامی، برای حاضران اجرا می‌شود.

 

