بزرگداشت احمد پژمان در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران آیین بزرگداشت احمد پژمان، به همت دانشکده موسیقی دانشگاه هنر ایران و با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران و به دبیری بابک خضرایی، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، در سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با حضور هنرمندان و علاقمندان به ایشان همراه خواهدبود، کمال تبریزی، محمدرضا تفضلی، حمیدرضا دیبازر، مهدی قاسمی و کارن کیهانی، پیرامون فعالیت‌های احمد پژمان سخنرانی خواهندکرد. هم‌چنین قطعاتی از ساخته‌های او از جمله «ای یار» و «آینه» توسط گروه کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی، قطعه «سوران» از مجموعه دیورتیمنتو، (کوئینتت زهی به سرپرستی دانیال خلیفه) و قطعه «سیاناو» از مجموعه عیاران توسط ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی دانیال شاه‌محمدی نبی و قطعه سوم از مجموعه پارساوا با نوازندگی پیانو محمدجواد بهرامی، برای حاضران اجرا می‌شود.

