«نیمهشب زاد» امیرحسین بوریان روی میز تدوین رفت
فیلم کوتاه «نیمهشب زاد» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی امیرحسین بوریان پس از پایان فیلمبرداری، وارد مراحل فنی شد. این اثر که در ژانر درام روانشناختی و تراژدی ساخته شده، با فضایی پرتنش و روانکاوانه، در حال آمادهسازی برای حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی است.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، «نیمهشب زاد» روایت شبی است که در آن، مردی تنها با ورود دخترک همسایه به تاریکی خانهاش، در مرز باریک میان میل، ترس و وهم، آرامآرام فرو میپاشد.
در خلاصه داستان آمده است: «میگن آدما دوبار متولد میشن... یه بار وقتی دنیا بهشون خوشآمد میگه! یه بار وقتی دنیا دیگه براشون چیزی نداره! میگن اون خاطره هیچوقت ثبت نمیشه، ولی من اون شبو با تمام جزئیات، یادمه.»
هادی رضایی و همراز رحمت آبادی در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
از دیگر عوامل «نیمهشب زاد» میتوان به مجری طرح: علی بوریان و موسسه سینمایی نمای نزدیک، مدیر فیلمبرداری: فرزاد ابراهیمی، مدیر نورپردازی: هدایت حیدرپور، مدیر صدابرداری: اشکان بوریان، طراح چهرهپردازی: بهاره زمانی، دستیار کارگردان: محمد باقری، منشی صحنه: هستی رضایی، عکاس: احمد حیدری، مدیر تولید: سعیده اسفندیاری، مشاور تدوین: ساناز صفرپور، مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت و پشتیبانی فنی: رد رنتال، آرش غلامی و مهدی بولینی اشاره کرد.