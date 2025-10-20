خبرگزاری کار ایران
استارت‌آپ‌ها امروز قدرت نرم اقتصاد ایران را شکل می‌دهند/ دولت تنها تسهیل‌گر خواهد بود

استارت‌آپ‌ها امروز قدرت نرم اقتصاد ایران را شکل می‌دهند/ دولت تنها تسهیل‌گر خواهد بود
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه بازدید از یکی از مجموعه‌های پیشرو در حوزه استارت‌آپ‌های گردشگری، با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: استارت‌آپ‌ها امروز قدرت نرم اقتصاد ایران‌اند و باید از این ظرفیت‌های جوان، خلاق و آینده‌نگر حمایت شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صبح امروز (دوشنبه، ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴) در حاشیه بازدید از یکی از شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری و خدمات آنلاین و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های بالای این مجموعه گفت: این مجموعه از نیروهای جوان، خلاق، باانگیزه و ایده‌پرداز تشکیل شده است. شاید در نگاه نخست حرکت‌های آن بلندپروازانه به نظر برسد، اما در عمل می‌بینیم که همه آن اهداف بزرگ با جدیت دنبال شده و به نتیجه رسیده است.

وی با تقدیر از تلاش مدیران و کارشناسان این مجموعه در پیشبرد اهداف نوآورانه و ملی، افزود: این شرکت علاوه بر فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، در عرصه مسئولیت اجتماعی نیز گام‌های مؤثر و ارزشمندی برداشته است. انتظار می‌رود رسانه ملی این مجموعه‌ها را به عنوان نمونه‌های موفق بخش خصوصی کشور معرفی و الگو کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با بیان اینکه توسعه اقتصادی پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور را بر دوش گیرد. مهم‌ترین استراتژی دولت حمایت از بخش خصوصی است؛ حمایتی به معنای برداشتن موانع قانونی، تسهیلگری در مسیر رشد و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی خلاقیت و رقابت سالم.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی گسترده این مجموعه و حضور فعال آن در عرصه‌های بین‌المللی گفت: ایجاد اشتغال برای بیش از هزار نفر در سراسر کشور و گسترش فعالیت در مناطق مختلف جهان از جمله خلیج‌فارس، اروپا و آمریکا، نشانه جسارت و آینده‌نگری مدیران و فعالان این حوزه است.

وزیر میراث‌فرهنگی استارت‌آپ‌ها را یکی از ارکان قدرت نرم کشور دانست و اظهار داشت: قدرت امروز ایران تنها در منابع طبیعی یا صنایع سنگین خلاصه نمی‌شود؛ استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه امروز به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی نقش‌آفرینی می‌کنند و باید به‌عنوان ظرفیت‌های ارزشمند کشور مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه گردشگری افزود: در زمینه توسعه اقامتگاه‌ها و خدمات گردشگری در کشور اقدامات قابل توجهی انجام شده است و وزارت میراث‌فرهنگی نیز در حوزه صدور مجوزها، معرفی ظرفیت‌ها و ارائه تسهیلات لازم از چنین مجموعه‌هایی حمایت خواهد کرد تا بتوانند به عنوان الگوهای موفق ملی جایگاه خود را تثبیت کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: انگیزه دولت در این مسیر، تقویت بخش خصوصی، حمایت از خلاقیت و تعمیق رقابت در اکوسیستم استارت‌آپی کشور است تا خدمات بهتری به مردم ایران ارائه شود. آینده این بخش، آینده‌ای روشن، شفاف و امیدبخش است.

