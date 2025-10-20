مجموعه پویانمایی «لینالونا» رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ مجموعه پویانمایی «لینالونا» به تهیه کنندگی امیر کساوندی تولید مرکز کودک و نوجوان سیما رونمایی شد.

آغاز راهی روشن با اقتباس

در ابتدای این نشست باطنی با اشاره به حضور محسن چینی فروشان مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی و نویسنده یکی از قسمت‌های این پویانمایی گفت: باید اعتراف کنیم که ما هنوز در تولید آثار اقتباسی با فقر روبروییم و این پویانمایی به عنوان یک اثر اقتباسی از کتابی به همین نام می‌تواند راه را برای تولیدات اقتباسی باز کند.

وی افزود: ما مصداق سخن مولانا هستیم که آنچه خود داریم را نمی‌بینیم و برای رسیدن به متون ادبی در حوزه کودک و نوجوان در دوردست‌ها دنبال محتوا هستیم، اما گنجی داریم که متعلق به نویسندگان ارزشمندی است که دل در گرو این آب و خاک دارند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما خاطرنشان کرد: هدف اولیه ساخت این مجموعه این بود که تجربه‌ای متفاوت برای کودکان رقم بخورد.

باطنی با اشاره به کتاب‌های کلر ژوبرت نویسنده و تصویرگر مسلمان فرانسوی کتاب‌های دینی کودک عنوان کرد: سال‌ها کتاب‌های او چاپ شده‌اند و نشان‌دهنده دغدغه‌های اوست. ما زیباترین قصه‌های کودکانه را با قلم او خوانده‌‌ایم.

وی یادآورشد: محسن چینی‌فروشان هم که یادگارهای او هنوز در مراکزی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی ماندگار است در این پویانمایی سهم دارد و یکی از قسمت‌های این مجموعه پویانمایی هم از اثر او اقتباس شده است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در ادامه عنوان کرد: نیازی نیست ما درباره مصطفی رحماندوست حرفی بزنیم و این حضور و وجود در این آیین کافی است تا از اشعارش در 7 قسمت این پویانمایی بهره ببریم. وی در این مجموعه براساس مجموعه معانی که وجود داشت، آثاری را به صورت شعر آماده کرد.

باطنی در پایان به موسیقی این اثر که کاملا برگرفته از موسیقی ایرانی است اشاره کرد و گفت: مهدی زارع سال‌ها است در حوزه موسیقی ایرانی برای کودک کار کرده است و در این مجموعه نیز براساس این اشعار قطعاتی را تولید کرده است.

وی در پایان یادآوری کرد: پخش مجموعه «لینالونا» شبکه کودک از آبان روی آنتن می‌رود.

امیدوارم راه اقتباس ادامه یابد

در ادامه امیر کساوندی تهیه‌کننده مجموعه پویانمایی «لینالونا» گفت: زمانی که پروژه به من سپرده شد، پیشنهاد این بود که روی یکی از آثار کلر ژوبرت نویسنده کار شود و ما ترجیح دادیم این ایده را گسترده کنیم. تلاش ما بر این بود که با بازسازی کتاب خانم ژوبرت که هم قصه و هم نقاشی‌هایش جذاب بود، این کتاب را به تصویر بکشیم و برای خودم خیلی جذاب بود.

وی افزود: ما با پرداخت‌های گرافیکی کتاب را به تصویر کشیدیم و راه را برای تولید آثار اقتباسی هموار کنیم. امیدوارم رسانه بتواند تولید این نوع آثار را ادامه دهد.

کساوندی یادآور شد: برای ساخت این مجموعه از ۶ جلد کتاب کلر ژوبرت و یک جلد کتاب از چینی‌فروشان اقتباس شده‌ است و این مجموعه در ۱۸ قسمت ۹ دقیقه‌ای تهیه شده که 7 قسمت آن براساس اشعار مصطفی رحماندوست و 3 قسمت نیز بر اساس اشعار طاهره بنایی طراحی شده‌است.

برتری ارزش این اثر با موسیقی ایرانی

در ادامه این مراسم مصطفی رحماندوست که شعر قطعات موسیقایی این انیمیشن را سروده است بیان کرد: حسن این کار کودکانه، موسیقی ایرانی آن است. من ۱۱ سال عضو شورای شعر و موسیقی کودک بودم و هرچه می‌گفتم موسیقی ایرانی کار کنید، می‌گفتند موسیقی ایرانی غمگین است و برای بچه‌ها مناسب نیست. الان خوشحالم که این کار موسیقی ایرانی دارد و شاد هم هست.

وی افزود: ما در این زمینه ظرفیت‌های زیادی داریم، یک سری لالایی وجود دارد که روی آنها کار نشده است و امیدوارم این مرکز در آینده روی لالایی‌های ایرانی که ناشناخته‌است کار کند.

به جای آثار دوبله به تولید توجه شود

محسن چینی‌فروشان نیز در سخنانی گفت: این نوع آثار به تنهایی فایده ندارد و باید چندین کار انجام شود تا خودش را ماندگار کند.

وی افزود: موسیقی و شعر این اثر به ان برتری بخشیده‌ است. اتفاق دیگر نوعی تشویق و انگیزه برای نویسندگان حوزه کودک و نوجوان است تا بیشتر دست به قلم شوند. هنرمندان باید حواسشان به آثار اقتباسی باشد و با استفاده از متون فارسی ادبیات را برای کودکان ماندگار کنند.

مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات خوب صداوسیما در دوره اخیر این است که به جای توجه بچه‌ها به آثار دوبله، بیشتر به تولید توجه شده است.

آموزش به زبان کودکان با پویانمایی

مهدی زارع آهنگساز اثر نیز عنوان کرد: خوشحالم که این مجموعه به من سپرده شد. من خودم را شاگرد مصطفی رحماندوست می‌دانم و باعث افتخار من است که با راهنمایی‌های او توانستم موسیقی کودک را در این اثر نمایان کنم.

وی افزود: امیدوارم کودکان فقط برای سرگرمی پویانمایی نبینند بلکه از دل ان آموزش هم ببینند و این اموزش باید به زبان کودک باشد.

زارع با اشاره به اهمیت موسیقی ایرانی برای کودکان اظهار کرد: کودکان باید از این سن با موسیقی ایرانی اشنا شوند و اگر این اتفاق برای کودکان رخ ندهد در بزرگسالی علاقه‌ای به موسیقی ایرانی نخواهند داشت.

این آهنگساز با اشاره به حضور کودکان در پدید آوردن موسیقی این مجموعه گفت: این مجموعه برای ما نیز اموزنده بود. کودکانی که با من در آهنگسازی حضور داشتند با شوق مضاعف کتاب را خوانده بودند و منتظر دیدن این اثر و شنیدن صدای خود بودند. وقتی این اشتیاق را می‌دیدم حس می‌کردم چقدر یک اثر می‌تواند تاثیرات شگفتی روی کودکان بگذارد.

وی تأکید کرد: در این اثر از لالایی آذری استفاده کردم و ریتم این لالایی را برای بچه‌‌ها طوری نوشتم که اگر روزی این لالایی به گوششان خورد آن را بشناسند.

زارع در پایان گفت: من لحظه به لحظه با این مجموعه زندگی کردم و کار برای کودکان یکی از لذت‌بخش‌ترین و زیباترین کارهایی بود که به سرانجام رساندم.

این آیین با پخش قسمت‌هایی از این پویانمایی به پایان رسید.

