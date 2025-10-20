به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری در جریان سفر یک‌روزه استانی به تهران و بازدید از گروه استارتاپی «علی‌بابا» با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه دولت به بخش خصوصی گفت: آنچه ما امروز به آن نیاز داریم، تحول در نگرش دولت است. باید این باور در دولت شکل بگیرد که کار، خلاقیت و بهره‌وری از دل بخش خصوصی برمی‌خیزد، نه از ساختارهای سنگین دولتی. تا زمانی که این باور نهادینه نشود، شتاب بخشی به مسیر توسعه ممکن نخواهد بود.

وی افزود: اگر بخش خصوصی به‌درستی عمل کند، می‌توان الگوهای موفقی همچون علی‌بابا را در سراسر کشور تکثیر کرد. هر میزان که دولت از مداخله مستقیم فاصله بگیرد، کیفیت کار افزایش می‌یابد، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و رضایت عمومی بیشتر می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه بخش بزرگی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود، تصریح کرد: راه نجات کشور در کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت و سپردن امور به مردم است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، خاطرنشان کرد: دولت باید بپذیرد که نقش آن سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری است، نه تصدی‌گری. هرجا بخش‌خصوصی وارد میدان شده، هم کیفیت کار بالا رفته و هم هزینه تمام‌شده پایین آمده است. در مقابل، هرجا دولت محوریت داشته، بهره‌وری کاهش یافته و نوآوری از میان رفته است.

او با اشاره به اهمیت رقابت در شکل‌گیری خلاقیت گفت: جایی که رقابت وجود ندارد، خلاقیت هم از بین می‌رود. یکی از مشکلات فرهنگی ما همین است که در بسیاری از عرصه‌ها رقابت واقعی وجود ندارد. اگر مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در فضای رقابتی فعالیت کنند، شاهد شکوفایی استعدادها خواهیم بود. ایستایی نتیجه نبود رقابت و آزادی عمل است.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت واگذاری دارایی‌های غیرمولد دولتی به بخش خصوصی گفت: ما در کشور ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فراوانی داریم که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند. اگر این ظرفیت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی و فرهنگی در شهرها بود. تجربه نشان داده است که هرجا تصدی دولت کاهش یافته، انگیزه و بهره‌وری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه «تحول در دولت نیازمند تحول در باور است»، اظهار کرد: اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم، می‌توانیم در دوره‌ای چهارساله هزینه‌های اضافی دولت را به صفر برسانیم. اما تا زمانی که دولت در همه امور مداخله‌گر باشد، مسیر توسعه طولانی و پرهزینه باقی می‌ماند. ما نباید از کوچک‌سازی دولت بترسیم؛ بلکه باید از ایستایی و ناکارآمدی بترسیم.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: در حوزه گردشگری نیز همین منطق باید حاکم باشد. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دولت تنها نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند. امروز خوشبختانه بخش خصوصی به این باور رسیده است که دولت در کنار اوست، نه در مقابل او. ما به‌دنبال دولت حامی هستیم، نه دولت رقیب.

صالحی‌امیری در پایان با قدردانی از مدیران گروه علی‌بابا گفت: تلاش کنید تا به الگویی ملی برای کارآفرینی و نوآوری تبدیل شوید. ما از چنین تجربه‌هایی حمایت می‌کنیم تا بتوانیم در سطح کشور الگوهای موفق بخش خصوصی را گسترش دهیم. هدف ما، دولت لاغر به معنای حذف نیست؛ بلکه دولتی کارآمد، تسهیل‌گر و الهام‌بخش است که مسیر را برای مردم باز می‌گذارد.

