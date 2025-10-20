به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) با همراهی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و جمعی از مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی از روند احداث این پروژه بزرگ گردشگری بازدید به‌عمل آورد.

در جریان این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی ضمن بررسی دقیق بخش‌های مختلف هتل در حال ساخت، در گفت‌وگویی نزدیک با سرمایه‌گذار و مدیران پروژه، از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مراحل اجرایی این مجموعه مطلع شد.

صالحی‌امیری در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور، بر حمایت همه‌جانبه دولت چهاردهم از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: پیشرفت پروژه‌هایی از این دست، گامی مهم در مسیر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه گردشگری ایران به‌شمار می‌رود.

پروژه هتل ۴ ستاره دیوان نصرت با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی در تهران در حال احداث است و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این هتل با ظرفیت ۲۵۰ اتاق و سوئیت، دارای ۶ طبقه زیرزمین، ۷ طبقه اقامتی و ۶ طبقه رستوران و تالار بوده و پس از بهره‌برداری، زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۳ نفر را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/