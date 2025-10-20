به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این برنامه از دوشنبه ۲۸ مهرماه هر روز حوالی ساعت ۱۵:۳۰ پخش می‌شود و شامل گزارش‌های روزانه از روند برگزاری جشنواره، مصاحبه و معرفی فیلمسازان جوان و همینطور گفتگو با داوران، مدیران و هنرمندان حاضر در این رویداد سینمایی است.

برنامه «جشنواره فیلم کوتاه» با اجرای وحید رونقی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا بختیان، تلاشی است برای انعکاس شور، خلاقیت و نگاه اندیشه‌ورزانه‌ی نسل تازه فیلمسازان ایرانی. کارگردانی پرتابل این اثر را احمد ایرانخواه برعهده دارد و مهدی گودرزی و نگار ولی‌نژاد تدوین برنامه را انجام داده‌اند. همچنین، ویدئوگرافیک توسط میلاد ملک‌پور و تصویربرداری توسط محسن حدادی انجام شده است.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شعار «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. در این دوره، فیلم‌های کوتاه کمتر از ۳۰ دقیقه در بخش‌های سینمای ایران و بین‌الملل در گونه‌های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به رقابت خواهند پرداخت.

