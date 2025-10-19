به گزارش ایلنا، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۲۰۹ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون تومان به کتابخانه‌های عمومی کشور اهدا کرد.

در راستای تعاملات بین سازمانی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقویت منابع مطالعاتی کتابخانه‌ها، غنای محتوایی قفسه‌های مطالعه و افزایش دسترسی اعضا به آثار ارزشمند حوزه‌های گوناگون علمی و فرهنگی، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد ۲۳۰ عنوان کتاب (۲۲۰۹ نسخه) به ارزش ۸ میلیارد و ۶۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، برای توزیع در کتابخانه‌های عمومی کشور اهدا کرد.

کتاب‌های این مجموعه اهدایی در موضوعات متنوع و به‌ویژه ادبیات و علوم انسانی است.

