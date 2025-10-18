خبرگزاری کار ایران
«هوران»، ویژه برنامه جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

«هوران»، ویژه برنامه جشنواره فیلم کوتاه تهران شد
همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه این رویداد با عنوان «هوران» هر شب به صورت زنده برگزار می‎شود.

به گزارش ایلنا، اجرای این برنامه را محمود گبرلو برعهده دارد و در آن علاوه بر گفت‌وگو با فیلمسازان حاضر در جشنواره، منتقدان و چهره‌های شناخته شده این عرصه نیز با «هوران» در قالبی متفاوت همراه می‌شوند.

انعکاس و مرور رخدادهای هر روز جشنواره نیز، یکی دیگر از بخش‌هایی است که به آن پرداخته می‌شود.

ویژه برنامه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سجاد رازیان از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب ساعت ۲۰ از آپارات پخش می‌شود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار خواهد شد.

