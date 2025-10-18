«هوران»، ویژه برنامه جشنواره فیلم کوتاه تهران شد
همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه این رویداد با عنوان «هوران» هر شب به صورت زنده برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، اجرای این برنامه را محمود گبرلو برعهده دارد و در آن علاوه بر گفتوگو با فیلمسازان حاضر در جشنواره، منتقدان و چهرههای شناخته شده این عرصه نیز با «هوران» در قالبی متفاوت همراه میشوند.
انعکاس و مرور رخدادهای هر روز جشنواره نیز، یکی دیگر از بخشهایی است که به آن پرداخته میشود.
ویژه برنامه جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، به تهیهکنندگی و کارگردانی سجاد رازیان از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب ساعت ۲۰ از آپارات پخش میشود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران، برگزار خواهد شد.