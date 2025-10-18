خبرگزاری کار ایران
دسترسی به کتاب باید مقرون‌به‌صرفه‌تر شود

کد خبر : 1701649
حسن شکوهی معتقد است با رویدادهایی چون هفته کتاب و نمایشگاه کتاب «توجه همگانی» و یکپارچه به کتاب اتفاق می‌افتد و این توجه همگانی در گسترش کتابخوانی موثر است.

به گزارش ایلنا، نشست‌های کوتاه و صمیمی با نویسنده‌ها، مسابقه‌های ساده و سرگرم‌کننده، حضور هنرمندان و شخصیت‌های مشهور که کتاب معرفی کنند، همه این‌ها می‌تواند مردم را بیشتر به کتاب علاقه‌مند کند.

حسن شکوهی؛ بازیگر و تهیه‌کننده در گفت‌وگو با ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت توجه عمومی به کتاب سخن گفت و افزود: با رویدادهایی چون هفته کتاب و نمایشگاه کتاب «توجه همگانی» و یکپارچه به کتاب اتفاق می‌افتد و این توجه همگانی در گسترش کتابخوانی موثر است.  

او افزود: چون این توجه همگانی با جشن گرفتن برای کتاب، دیدن نویسندگان در نشست‌ها و برنامه‌های مختلف دیگر همراه می‌شود، اهمیت مطالعه را به ویژه برای کودکان و نوجوانان بیشتر نمایان می‌کند. بنابراین در این راستا باید به برگزاری جشنواره‌ها و جشن‌های کوچک محلی و محله‌ای نیز فکر کرد. 

شکوهی ادامه داد: به نظرم باید دقت کرد تا برنامه‌های هفته کتاب از حالت نمادین خارج و به تجربه‌ای واقعی و جذاب برای مردم تبدیل شوند: نشست‌های کوتاه و صمیمی با نویسنده‌ها، مسابقه‌های ساده و سرگرم‌کننده، حضور برخی چهره‌ها که کتاب معرفی کنند همه این‌ها می‌تواند مردم را بیشتر به کتاب علاقه‌مند کند.

وی همچنین دسترسی عادلانه به کتاب را امری ضروری خواند و گفت: دسترسی به کتاب باید آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر شود. بنابراین باید برنامه‌هایی که سهولت دسترسی را فراهم آورده‌اند، پیگیری شده و به راهکارهای دیگری نیز برای رساندن کتاب به بهای مناسب به مخاطبان سراسر ایران، فکر شود.

 

