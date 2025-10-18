نمایش و نقد فیلم «لاک پشت» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «لاک پشت» ساخته‌ی بهمن کامیار در ژانر هیجان انگیز، اجتماعی، درام روانشناختی و خانوادگی یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور بهمن کامیار (نویسنده و کارگردان)، کورش جاهد (مدرس سینما) و جمعی دیگر از عوامل فیلم نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است، آمده است: «ببین! هیچ وقت روی بودن کسی که از نبودنش میترسی، حساب باز نکن»

فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی، جمشید گرگین و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

