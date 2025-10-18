انتقال کامران فانی از آسایشگاه‌ به بیمارستان/ وضعیت جسمی او مناسب است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به شرایط کامران فانی، از بهتر شدن وضعیت او و انتقالش از یکی از آسایشگاه‌های اطراف کرج به بیمارستانی مجهز در تهران خبر داد.

غلامرضا امیرخانی درباره سوابق حرفه‌ای کامران فانی، کتاب‌شناس، مترجم و پژوهشگر پیشکسوت، گفت: استاد فانی پیش از انقلاب کارمند مرکز خدمات کتابداری بودند؛ مرکزی که کارهای تخصصی حوزه کتاب و اطلاع‌رسانی را انجام می‌داد و ایشان تا پایان دوره خدمت خود با کتابخانه ملی همکاری داشتند.

او درباره آغاز انزوای فانی اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ایشان به‌صورت خودخواسته در انزوا قرار گرفتند و ارتباطشان را با همه قطع کردند؛ تلفن پاسخ نمی‌دادند و کسی را به منزل نمی‌پذیرفتند. شخصاً بارها برای دیدارشان تلاش کردم و حتی به منزلشان رفتم، اما با وجود تماس‌های مکرر - حداقل پنجاه بار - موفق به دیدار نشدم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به پیگیری‌های گسترده فرهنگی گفت: در این مدت، استاد انوار و جمعی از بزرگان اهل فرهنگ جویای حالشان بودند. اخیراً نیز طرح این احتمال مطرح شد که آن انزوا شاید کاملاً خودخواسته نبوده و از سوی نزدیکان به ایشان تحمیل شده باشد؛ البته در این‌باره قضاوتی ندارم. پس از اطلاع‌رسانی درباره بستری بودن ایشان در یکی از آسایشگاه‌های اطراف کرج، روند پیگیری‌ها جدی‌تر شد.

او درباره اقدامات اخیر توضیح داد: از آن زمان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (به ریاست دکتر حداد عادل)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به ریاست دکتر صالحی) و کتابخانه ملی ایران به سبب ارتباطات نزدیک با ایشان، پیگیر ماجرا بودند. دوستان به‌ویژه سرکار خانم اربابی نیز زحمات بسیاری کشیدند. خوشبختانه اکنون وضعیت استاد فانی بسیار بهتر است؛ از آسایشگاه نامناسب در کرج به یکی از بیمارستان‌های مجهز تهران منتقل شده و انواع آزمایش‌های پزشکی انجام شده است. احتمالاً پس از اتمام این فرایند، در یکی‌دو روز آینده به یکی از آسایشگاه‌های مناسب در تهران منتقل خواهند شد.

کامران فانی (متولد ۱۳۲۳) از چهره‌های اثرگذار حوزه کتابداری و پژوهش ادبی است. از جمله آثار و فعالیت‌های او می‌توان به ترجمه موضوعی قرآن کریم (با همکاری بهاءالدین خرمشاهی)، سرپرستی دانشنامه دانش‌گستر و مشارکت در فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.

