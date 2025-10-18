خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگاه «بافت‌کاوی سنگلج» برگزار شد

کارگاه «بافت‌کاوی سنگلج» برگزار شد
کد خبر : 1701487
لینک کوتاه کپی شد.

کارگاه «بافت‌کاوی»، با نگاهی به ریشه‌های فرهنگی و هنری تهران در محله تاریخی سنگلج برگزار شد.

به گزارش ایلنا، کارگاه «بافت‌کاوی»  با نگاهی به ریشه‌های فرهنگی و هنری تهران، در خانه پدری جلال آل‌احمد و در قلب محله تاریخی سنگلج با همکاری انجمن سنگلج، برگزار شد. 

در این برنامه، شرکت‌کنندگان به کاوش در لایه‌های پنهان بافت شهری پرداختند، دیوارها، کوچه‌ها، نقش‌های فرسوده و تمام عناصر خانه و کوچه را همچون متنی که تاریخ و خاطره در تار و پود آن تنیده شده است، خوانش کرده و بر روی کاغذ نقش بستند. 

در این میان، حضور و نقش کودکان جایگاهی ویژه داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ