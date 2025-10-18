کارگاه «بافتکاوی سنگلج» برگزار شد
کارگاه «بافتکاوی»، با نگاهی به ریشههای فرهنگی و هنری تهران در محله تاریخی سنگلج برگزار شد.
به گزارش ایلنا، کارگاه «بافتکاوی» با نگاهی به ریشههای فرهنگی و هنری تهران، در خانه پدری جلال آلاحمد و در قلب محله تاریخی سنگلج با همکاری انجمن سنگلج، برگزار شد.
در این برنامه، شرکتکنندگان به کاوش در لایههای پنهان بافت شهری پرداختند، دیوارها، کوچهها، نقشهای فرسوده و تمام عناصر خانه و کوچه را همچون متنی که تاریخ و خاطره در تار و پود آن تنیده شده است، خوانش کرده و بر روی کاغذ نقش بستند.
در این میان، حضور و نقش کودکان جایگاهی ویژه داشتند.