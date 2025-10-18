کارشناس توانبخشی هنری ادارهکل بهزیستی خراسان رضوی مطرح کرد؛
«جشنواره فرانک» گامی برای تغییر نگاه جامعه از ترحم به مشارکت انسانی است
نخستین دوره جشنواره منطقهای فیلم «فرانک» با هدف ترویج نگاه انسانی و واقعگرایانه به زندگی افراد دارای معلولیت، از شانزدهم تا هجدهم مهرماه در شهرستان کاشمر برگزار شد. این رویداد هنری که با مشارکت فیلمسازانی از استانهای مختلف کشور شکل گرفت، تلاشی برای نمایش توانمندیهای هنری و فرهنگی افراد دارای معلولیت در بستر سینما بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین جشنواره ملی فیلم «فرانک» صبح روز شانزدهم مهرماه با حضور فیلمسازان، داوران و فعالان فرهنگی در مجتمع فرهنگی هنری «سرو» شهرستان کاشمر آغاز به کار کرد. این جشنواره با محوریت موضوع معلولیت و با هدف گسترش نگرش انسانی و مشارکتجویانه نسبت به افراد دارای معلولیت برگزار شد.
به گفته مسئولان اجرایی، ۱۵۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از میان آنها ۷۰ فیلم برای نمایش عمومی انتخاب و ۲۰ اثر بهعنوان برگزیده معرفی شدهاند.
حضور ۷۵ فیلمساز از استانهای گوناگون ـ از جمله خراسان رضوی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و همدان ـ نشان از گستره ملی این رویداد دارد. نیمی از فیلمسازان حاضر در جشنواره خود از میان افراد دارای معلولیت بودهاند و این امر جلوهای از مفهوم برابری و حضور واقعی جامعه هدف در تولید هنری را به نمایش گذاشته است.
در ترکیب هیأت داوران، نامهایی همچون پوران درخشنده، انسیه شاهحسینی، روشنک سهقلعهگی، رضا لنگری و سیدعلی موسوینژاد به چشم میخورد. آئین اختتامیه این جشنواره نیز روز هجدهم مهرماه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
جشنواره «فرانک» بر پایه نگرش انسانمحور و هنری شکل گرفته است
در همین رابطه پریسا فتحی، کارشناس توانبخشی هنری ادارهکل بهزیستی خراسان رضوی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: «جشنواره ملی فیلم فرانک بر بنیانی انسانمحور و هنرمندانه بنا شده تا از رهگذر زبان تصویر، کرامت و شأن افراد دارای معلولیت را بازنمایی کند.»
وی خاطرنشان کرد: «این جشنواره بر آن است تا جامعه را از نگاه ترحمآمیز به سوی درک عمیق و احترامآمیز نسبت به توانمندیهای افراد دارای معلولیت هدایت کند و میان دلسوزی و فهم انسانی تمایز قائل شود.»
وی افزود: «فرانک تلاشی برای تثبیت حقوق شهروندی، تقویت حضور اجتماعی و نمایش ظرفیتهای خلاق جامعه هدف است.»
جشنواره «فرانک» مفهوم توانمندی را جایگزین ترحم کرده است
فتحی در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی از مهمترین اهداف جشنواره، ایجاد تحول در شیوه بازنمایی افراد دارای معلولیت در سینما بوده است.»
وی افزود: «در آثار گذشته، شخصیتهای دارای معلولیت معمولاً در نقش قربانیانی رنجدیده یا نیازمند ترحم ظاهر میشدند که تنها با فداکاری دیگران قادر به ادامه زندگی بودند.»
وی ادامه داد: «در چنین روایتهایی، جنبههای استقلال و توانمندی نادیده گرفته میشد و تمرکز بر ضعف و رنج، چهرهای ناقص از واقعیت انسانی ارائه میداد.»
وی تصریح کرد: «فرانک با نگاهی تازه و واقعگرایانه تلاش کرده مفهوم توانمندی را جایگزین ترحم کند و تصویر جدیدی از زیست انسانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت ارائه دهد.»
جشنواره «فرانک» جایگاه تازهای در نقشه فرهنگی کشور یافته است
کارشناس توانبخشی هنری بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت: «جشنواره فرانک نهتنها یک رویداد هنری، بلکه یک نقطه عطف فرهنگی و اجتماعی در ایران است.»
وی خاطرنشان کرد: «این جشنواره در تلاش است تا گفتمان تازهای درباره توانمندی، استقلال و حضور اجتماعی در فضای فرهنگی کشور ایجاد کند.»
وی افزود: «ثبت رسمی جشنواره در تقویم ملی، پشتوانهای پایدار برای استمرار فعالیت آن فراهم میآورد و انگیزه هنرمندان را برای تولید آثار فاخر افزایش میدهد.»
معیارهای داوری در جشنواره «فرانک» بر کرامت انسانی استوار شده است
فتحی درباره نحوه ارزیابی آثار اظهار داشت: «داوری آثار در فرانک فراتر از جنبههای فنی بوده و بر اصالت انسانی، پیام اجتماعی و تأثیرگذاری فرهنگی متمرکز شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «در این داوری، معیارهایی چون نوآوری در روایت، کیفیت هنری و وفاداری به کرامت انسانی در اولویت قرار داشته است.»
وی افزود: «چنین نگرشی سبب میشود هنر، نقشی اصلاحگر و آموزشی در جامعه ایفا کند و زبان سینما به ابزاری برای ترویج عدالت فرهنگی بدل شود.»
برگزاری جشنواره در «کاشمر» نیازمند حمایت مالی و زیرساختی پایدار است
این کارشناس توانبخشی هنری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «میزبانی جشنواره در شهری مانند کاشمر، افزون بر اهمیت فرهنگی، مستلزم برنامهریزی دقیق و منابع مالی کافی است.»
وی خاطرنشان کرد: «تأمین هزینههای اسکان، پذیرایی، تجهیزات فنی و جلب حمایت اسپانسرها در شهرهای کوچک دشوارتر از کلانشهرهاست و همین مسئله بر دوش دبیرخانه بار سنگینی نهاده است.»
وی افزود: «برای تداوم و ارتقای کیفی این جشنواره، تخصیص بودجه مستقل و حمایت نهادهای فرهنگی ضروری است تا در سالهای آینده، فرانک به مرجعی معتبر در حوزه هنر و توانبخشی فرهنگی تبدیل شود.»
جشنواره «فرانک» مسیر تازهای در بازنمایی انسان و کرامت او گشوده است
فتحی در پایان یادآور شد: «جشنواره فیلم فرانک آغاز حرکتی فرهنگی در مسیر تغییر نگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است.»
وی اظهار داشت: «اگر این جریان تداوم یابد، میتواند الهامبخش رویدادهای مشابه در سراسر کشور شود و ادبیات فرهنگی ما را به سوی گفتوگویی تازه درباره انسان، کرامت و مشارکت هدایت کند.»