درخواست اتاق بازرگانی از دولت برای خنثی کردن هشدار سفر آمریکا

به گزارش ایلنا، روسای کمیسیون های گردشگری اتاق های بازرگانی سراسر کشور بلافاصله پس از هشدار آمریکا مبنی بر عدم سفر به ایران و قطع تمامی خدمات کنسولی به گردشگران و مسافران در ایران و همزمان با تشدید ایران هراسی در جهان، در هفدهمین نشست اتاق بازرگانی اصفهان دور یک میز نشستند و راه های رونق صنعت گردشگری کشور را در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بررسی کردند.

به گزارش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست که با حضور رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، رییس و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرکل بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، رییس جامعه هتلداران ایران، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و جمع زیادی از فعالین گردشگری و اعضای اتاق های بازرگانی کشور برگزار شد، بر همکاری جدی دولت با بخش خصوصی برای رونق گردشگری و رفع مشکلات مرتبط با انتقال پول به ایران توسط گردشگران ورودی تاکید شد.

فعال شدن دیپلماسی گردشگری پس از هشدار آمریکا ضروروی است

سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به هشدار صادر شده از سوی آمریکا مبنی بر عدم سفر گردشگران به ایران و توقف خدمات کنسولی به گردشگران و مسافران ایران اعلام کرد: وزارت میراث فرهنگی باید با توجه به هشدار سفر صادر شده از سوی آمریکا و احتمال پیروی کردن غرب از این هشدارها، بلافاصله دیپلماسی گردشگری و اقتصادی را با آسیای جنوب شرقی و اوراسیا، کشورهای همسایه و هم پیمان فعال کند تا هشدارهای سفر به ایران از سوی آمریکا خنثی شود. وگرنه این اتفاق ممکن است در آینده برای صنعت گردشگری ایران مشکل ساز شود و تبعات منفی ایجاد کند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: متاسفانه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت اولویت دار که نجات دهنده اقتصاد کشور است، در سال های گذشته در اتاق بازرگانی ایران چندان جدی گرفته نشد و اتاق بازرگانی ایران در دوره جدید تمام تلاش خود را برای رونق این صنعت در ایران متمرکز کرده است.

او افزود: رویکرد به صنعت گردشگری باید در کل کشور و در نگاه دستگاه ها و نهادها به طور کامل تغییر کند. چون نگاه به صنعت گردشگری نباید مانند سایر صنایع فنی مانند معدن و پتروشیمی و ... باشد. بلکه گردشگری به عنوان صنعتی که مشمول تحریم های جهانی و بین المللی نمی شود باید به عنوان یک صنعت پایدار و سبز که می تواند نجات دهنده اقتصاد کشور باشد مورد توجه جدی در تمامی ساختار حاکمیتی کشور باشد.

سیدمصطفی موسوی اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران به عنوان پل ارتباطی دولت و بخش خصوصی اقتصاد کشور با شبکه سازی از 70 هزار عضو خود در کل کشور و تجربه فعالیت بین المللی می تواند در حوزه تجارت و اقتصاد با برقراری ارتباط بین کشورها برای رونق گردشگری کشور به شدت موثر باشد.

او گفت: ایجاد کنسرسیوم های گردشگری برای رونق گردشگری ایران و جذب گردشگران خارجی بسیار اهمیت دارد.

تمرکز جدی اتاق های بازرگانی کشور بر صنعت گردشگری ضروری است

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که کنسرسیوم ها می توانند در حوزه های مختلف بویژه با یاری هنرمندان صنایع دستی به صادرات محصولات آن ها کمک کند.

موسوی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: شخص رییس جمهور و تیم ایشان توجه جدی به صنعت گردشگری دارند و دراتاق بازرگانی ایران متوجه شدیم که هیچ پیشنهادی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پشت درهای دولت نمی ماند و وزارت میراث فرهنگی به راحتی مصوبات خود را از هیات وزیران در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخذ می کند که اتفاق بسیار خوبی است.

رییس اتاق بازرگانی ایران به کمیسیون های گردشگری این اتاق در سراسر کشور پیشنهاد کرد بیشترین تمرکز خود را به توسعه و رونق گردشگری در کشور اختصاص دهند تا گردشگری ایران در همکاری دولت با بخش خصوصی با شکوفایی همراه شود.

او با اعلام این که بخش خصوصی اقتصاد کشور در اتاق بازرگانی ایران در انتظار همکاری و یاری رسانی دولت به فعالین این بخش است پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت گردشگری ایران شامل ایجاد و ثبت ملی و بین المللی برندهای ملی نظیر «برند ملی گردشگری سلامت» که آبان ماه امسال در همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و وزارت بهداشت و درمان رونمایی خواهد شد، از گردشگری حلال نیز به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های مفغول مانده در صنعت گردشگری کشور در جذب گردشگران نام برد و گفت: مناطق آزاد تجاری کشور می توانند به عنوان نقطه ورود گردشگران به دلیل دسترسی آسان به آن ها و تهسیل در بروکراسی اداری و لغو روادید با برخی کشورها مهمترین هاب ورود گردشگر به کشور هستند که توجه به ساماندهی آن ها و ارایه خدمات گردشگری با کیفیت و مناسب در مرزها می تواند به توسعه و رونق صنعت گردشگری کشور منجر شود.

جاده های دوستی با کشورهای هدف گردشگری ایجاد شود

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد تعریف جاده های دوستی شبیه به آن چه در بین کشورهای دیگر رواج دارد در روابط ایران با کشورهای همسایه و هم پیمان را مطرح کرد و افزود: باید در ایجاد مسیرهای دوستی، تمام ارگان ها و سازمان ها درگیر شوند و با این موضوع ورود گردشگر به کشور تسهیل و حتی در صورت نیاز به صدور ویزا برایاتباع خارجی به منظور ورود به کشور، ویزاهای فرودگاهی در تمام مرزهای کشور صادر شود.

به گفته او، برگزاری رویدادهای حرفه ای گردشگری مانند برگزاری رالی های مختلف و... می تواند کمک زیادی به رفع ایران هراسی و رونق گردشگری ایران داشته باشد.

او داستان سرایی و توجه به افسانه ها را گامی جدی در مسیر جذب گردشگران مشتاق سفر به ایران اعلام کرد و افزود: متاسفانه در گردشگری ایران داستان سرایی چندان جایی ندارد. در حالی که کشورهایی نظیر فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، اقدام به ایجاد جاذبه های جدید گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی خود کرده اند.

سیدمصطفی موسوی با اشاره به جاذبه های غنی گردشگری استان اصفهان و شهر اصفهان نیز اعلام کرد: اصفهان هم اکنون با چالش های بسیاری در بحث آب و فرسایش خاک و تاثیر آن بر جاذبه های گردشگری این استان مواجه است که باید برطرف شوند.

او با اعلام این که اصفهان یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین مقاصد گردشگری برای گردشگران ورودی بود، افزود: متاسفانه در این مدت با اتفاقاتی که در کشور افتاد و وضعیت اقتتصادی خانوارهای ایرانی چه در گردشگری داخلی و چه در گردشگری ورودی با مشکل مواجه شدیم.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در پایان سخنان خود در نشست روسای کمیسیون های گردشگری اتاق های بازرگانی ایران در سراسر کشور از برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری اصفهان با مشارکت جدی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در ماه های آینده خبر داد و گفت: نکته جالب طراحی نمایشگاه بین المللی اصفهان است که به عنوان یک اثر هنری با بهره گیری از معماری سنتی و نقش و نگارهای موجود در بناهای تاریخی این استان در حال ساخت و تکمیل است.

انتهای پیام/