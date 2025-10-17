چهره واقعی ایران امن و زیبا، به جهانیان معرفی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در نشست سازمان جهانی گردشگری در کشور چین امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد، سه روستای ایرانی با ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی بی‌همتا، به فهرست جهانی سازمان گردشگری (UN Tourism) پیوستند. این روستاها شامل سهیلی در جزیره قشم، کندلوس در استان مازندران و شفیع‌آباد در استان کرمان هستند و هر یک نمادی از همزیستی انسان با طبیعت و حفظ میراث‌فرهنگی بومی محسوب می‌شوند.

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، در این زمینه گفت: ثبت جهانی این سه روستا، گواهی بر توانمندی‌های گردشگری روستایی ایران و احترام جامعه جهانی به فرهنگ، تاریخ و اصالت مردمان این سرزمین است. این موفقیت حاصل تلاش، همدلی و دلسوزی مردمی است که با حفظ ارزش‌های زندگی ایرانی و توسعه محلی، چهره‌ای تازه از ایران را به جهان معرفی کردند. روستای سهیلی قشم با جلوه‌ای خیره‌کننده از جنگل‌های حرا و سواحل نیلگون خلیج فارس، نمونه‌ای برجسته از گردشگری جامعه‌محور و احترام به محیط زیست است. کندلوس مازندران با معماری بومی، چشم‌اندازهای کوهستانی و میراث‌فرهنگی غنی، نمایانگر تعادل میان انسان، فرهنگ و طبیعت در شمال ایران است. در جنوب شرق کشور، شفیع‌آباد کرمان در دل کویر شهداد و مجاورت کلوت‌های افسانه‌ای، با نقش پررنگ زنان در گردشگری و صنایع‌دستی، احیای قنات‌ها و معماری سازگار با اقلیم کویری، الگویی الهام‌بخش از تاب‌آوری و امید محسوب می‌شود.

معاون گردشگری کشور در ادامه افزود: این ثبت جهانی می‌تواند مسیر توسعه گردشگری پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا را تقویت کند و موتور محرکه‌ای برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و بازتولید هویت ملی باشد. بدون مشارکت مردم، هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود. این دستاورد در دولت «وفاق ملی» و در مسیر اجرای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم محقق شد و برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ایران را به‌عنوان مقصدی امن، فرهنگی و متنوع در جهان تثبیت می‌کند.

وی در پایان گفت: باشد که این افتخار بزرگ، آغازی تازه در معرفی چهره واقعی ایران به جهانیان و پایان دروغ بزرگ ایران‌هراسی باشد؛ ایرانی که همواره مهد مهربانی، فرهنگ، تمدن و زیبایی است. ثبت این سه روستا، پیام روشن ایران به جهان است: کشوری با تنوع اقلیمی، فرهنگی و انسانی کم‌نظیر که توانسته با حفظ اصالت و فرهنگ بومی، الگویی موفق از گردشگری پایدار ارائه دهد.

