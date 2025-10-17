خبرگزاری کار ایران
پادکست ویژه بزرگداشت حافظ شیرازی در تایلند منتشر شد

پادکست ویژه بزرگداشت حافظ شیرازی در تایلند منتشر شد
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، رایزنی فرهنگی پادکستی با عنوان «صدای ماندگار عشق و عرفان» با هدف گرامیداشت یاد و نام شاعر بزرگ ایران، معرفی زندگی و آثار او و آشنایی مخاطبان تایلندی با جلوه‌های معنوی و ادبی فرهنگ ایرانی به زبان تایی تهیه و منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در آغاز پادکست، زندگینامه این شاعر پرآوازه ایرانی معرفی می شود.

پادکست در ادامه به آیین فرهنگی «فال حافظ» اشاره می‌کند که رسمی دیرینه در میان ایرانیان که در شب یلدا، نوروز یا هنگام تصمیم‌های دشوار، دیوان حافظ را می‌گشایند و از میان اشعار او الهام می‌گیرند. که راوی توضیح می‌دهد چگونه این سنت تا امروز در میان مردم زنده و شعر حافظ همچنان زبان دل و تفأل عاشقان است.

در بخش پایانی، از تأثیر گسترده‌ی حافظ بر شاعران و اندیشمندان جهان یاد می‌شود؛ از جمله گوته، شاعر آلمانی که دیوان غربی-شرقی خود را با الهام از حافظ سرود.

این پادکست به آرامگاه حافظ در شهر شیراز اشاره می کند که با فضای روح‌نواز و معماری دل‌انگیز خود، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی ایران است و هر سال میزبان هزاران دوستدار شعر و ادب از سراسر جهان است.

در پایان، راوی سخن خود را با پیامی جاودانه خاتمه می‌دهد: «زمان می‌گذرد، اما عشق، ایمان و رؤیا زبانی جهانی‌اند که هرگز کهنه نمی‌شوند.»

پادکست «صدای ماندگار عشق و عرفان» پس از انتشار در رسانه‌های دیجیتال رایزنی فرهنگی، با استقبال مخاطبان تایلندی روبه‌رو شد که در گرامیداشت ایام روز حافظ، پیوندی از مهر، معرفت و ادبیات خاصی ارائه کرد.

