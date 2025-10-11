اطلاعیه اداره کل هنرهای نمایشی درباره جشنواره تئاتر «مهر و ماه»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، در پی انتشار تصاویری از اختتامیه جشنواره «مهر و ماه» در فضای مجازی توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس اعلام اداره کل هنرهای نمایشی، جشنواره یادشده در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و در شهر دبی (امارات متحده عربی) به صورت جشنواره‌ای مستقل و بدون ارتباط با جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و در نتیجه فاقد هرگونه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل هنرهای نمایشی انجام گرفته است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: حضور برخی ایرانیان در این جشنواره به صورت شخصی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با نهادهای رسمی فرهنگی و هنری کشور نداشته است.

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ در پایان، نسبت به بی‌اخلاقی سیاسی برخی رسانه‌های مجازی در روزهای گذشته با عناوینی مانند جشنواره وزارت ارشاد یا تلاش برای ربط دادن این رویداد به وزیر فرهنگ اعتراض کرد و حق پیگیری قضایی در این مورد را محفوظ دانست.

انتهای پیام/