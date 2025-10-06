محمدحسین فرحبخش تهیهکننده سینما:
تلویزیون از مردم فاصله گرفته و پلتفرمها جای آن را گرفتهاند
معتقد است که امروز فیلمهای سینمایی و تولیدات پلتفرمها بیش از تلویزیون به جامعه نزدیکاند و به دلیل آزادی عمل بیشتر، مخاطبان بیشتری جذب میکنند. فرحبخش همچنین میگوید تلویزیون در جذب مردم ناکام مانده و تولیدات بزرگش نیز تأثیری در احیای اعتماد عمومی نداشته است.
محمدحسین فرحبخش تهیهکننده و کارگردان سینما در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت فعلی تولیدات تلویزیون گفت: فیلم وقتی ساخته و پخش میشود، به جامعه نزدیکتر است. در سینما چون ممیزی کمتر وجود دارد و تلویزیون هم دیگر مثل گذشته نگاه مردمی ندارد، آثار میتوانند ارتباط بهتری با مردم برقرار کنند. تلویزیون ما دیگر مردمی نیست.
او با اشاره به وضعیت تعطیلگونه تلویزیون ادامه داد: تلویزیون عملاً تعطیل است. مردم وقتی میبینند بودجههای هنگفت صرف سریالهای تاریخی یا پروژههای الفویژهای مثل موسی و سلمان میشود، اما نتیجه ملموسی در زندگیشان نمیبینند، از آن فاصله میگیرند. در عوض، به پلتفرمها روی میآورند، چون در آنجا آزادی بیشتری وجود دارد.
فرحبخش با تأکید بر اینکه تلویزیون تنها در معدود پروژههایی عملکرد قابلقبول داشته، گفت: تلویزیون قبلاً با آثاری مثل مختارنامه و معصومیت از دست رفته کارهای درخشانی ارائه کرده است، اما امروز بیشتر تولیداتش بیهویت و بیاثرند. فقط بودجه صرف میشود، بدون آنکه خروجی ارزشمندی برای مردم داشته باشد. این تولیدات بیشتر شبیه پروژههای فرسایشی هستند که فقط منابع را میبلعند.
این تهیهکننده سینما با انتقاد از ساختار دولتی رسانه و سینما افزود: سینما و تلویزیون ما دولتی است. یعنی فقط یک عده خاص کار میکنند و فرصت برای دیگران وجود ندارد. طبیعی است که وقتی فضا اینطور بسته باشد، فیلمسازان و بازیگران به سمت پلتفرمها میروند، چون هم دستشان بازتر است، هم مخاطب واقعی آنجا حضور دارد.
کارگردان فیلم سینمایی «ناجورها» در پایان درباره برنامههای آینده خود گفت: این روزها مشغول بررسی چند پیشنهاد برای تولید در سینما و شبکه نمایش خانگی هستم. فضای پلتفرمها بهمراتب پویاتر است و اگر شرایط فراهم شود، ترجیح میدهم در همان بستر فعالیت کنم. چون در آنجا دولت تنها ناظر است، نه تصمیمگیرنده. در چنین فضایی میشود نماینده جریان درست سینما بود.