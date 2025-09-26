معرفی آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران
آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، اسامی آثار راهیافته دومین جشنواره عکس تهران در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس به شرح زیر اعلام شد:
تک عکس: ۴۶ عکس از ۳۸ عکاس
حسن دهقاندوست / صدا در مه/ ارومیه
جمشید فرجوندفردا/ پایان کار/ بیجار
احمد صالحی/ به شکل آب، تعزیه عروسی قاسم/ اصفهان
پژمان مولایی/ امید در چادرهای زلزله زده کرمانشاه/ اندیمشک
علیرضا نظیری/ انتظار/ تالش
عالیه اسمعیلنژاد/ نوای یار/ بوکان
نازنین مطیع امیری/ دستان هنرمند/ مشهد
شیرکو مام آقا/ هم نشینی کودک وجوجههایش، پرواز رویاها در دل کوهستان/ بوکان
پدرام پورامام/ آزادی/ تهران
شاهین ابراهیمی منیع/ تو در تو/ اصفهان
فائزه حسنزاده/ واژهها و سالها/ مشهد
عادل شیرانی/ نگاه مردم به دوربین/ اصفهان
فاطمه عدالتیان/ نور زندگی/ مشهد
فراز آهنین/ مرز/ آستارا
علی شاهمحمدی/ این دختر با نمک را دیدهاید؟/ تهران
احمد تاجی/ تولد/ شهرکرد
محمدرضا بهمرام/ خانواده در مزرعه، مادر شهید/ تبریز
رضا رادپور/ آغاز زندگی در مسجد/ مشهد
الهه ملائی/ آغوش مادر/ مشهد
هادی دهقانپور/ طومارنویسی، چوپان و گله/ مشهد
مهدی وقاری/ دوستی/ مشهد
امیرحسین کمالی/ مادر/ اصفهان
علی کریمی/ وداع با پدر/ ایلام
بابک کنعانی/ نسلها در آینه زمان/ تهران
علی آذر/ بعد از ظهر در کنار پل خواجو، آدم برفی/ اصفهان
ساسان جوادنیا/ عشق/ تالش
حامد خلیلی/ فرهنگ جهادی/ ورامین
امیر عنایتی/ در میان زمین و آسمان، حق زندگی/ کیش
محمدرضا جلیلزاده/ نقاب/ ارومیه
حمیدرضا هلالی/ مادر/ نیشابور
احسان همتی/ شاهد کوهستان، کوچه گرد/ کرمانشاه
عباس ولدی/ وارونگی/ قزوین
فاطمه تاجیک/ یک تک عکس/ تهران
امیرحسین آرمند/ مبحوس و منتظر، داستان عشق/ ساری
الهام شایسته جوانبخت/ آنها/ مشهد
ارسلان امانتی/ مادر شهید/ تهران
فاطمه روحانی طباطبایی/ سلف پرتره/ رشت
ایمان صمدی ارونقی/ زمین یخ زده/ تهران
مجموعه عکس: ۷ مجموعه از ۷ عکاس
مرتضی امین الرعایایی/ فرشته مرگ/ نیشابور
امیر عنایتی/ طلای سفید/ کیش
احمدرضا مختاریفر/ نقشها سخن میگویند/ تربت حیدریه
سعید رضوانیان و فرزانه رادمهر/ تکههای پراکنده ما/ کاشان
فائزه حسنزاده/ رشد در سایهی لنجها/ مشهد
اصغر بشارتی/ صید موتو/ قشم
محسن خادمی/ شبهای تاریک/ قزوین
اسامی اعضای هیأتهای انتخاب و داوری این بخش در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
آثار دومین جشنواره عکس تهران روزهای برگزاری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایرانمال به تماشا گذاشته خواهد شد.
بر اساس فراخوان این بخش [اینجا] دومین دوره جشنواره عکس تهران با رویکردی حرفهای و رقابتی با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.