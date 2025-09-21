معاون گردشگری کشور اعلام کرد:
گردشگری ایران حتی با مکانیسم ماشه هم متوقف نمی شود
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اعلام این که ایران هیچ محدودیتی برای پذیرش گردشگران خارجی ندارد، اعلام کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه تهدیدی بزرگتر از دوران جنگ ۱۲ روزه نیست و معاونت گردشگری برای روبرو شدن با بحران ها نقشه راه دارد و با اتکا به ظرفیتهای بیبدیل گردشگری زیارت، سلامت و میراث فرهنگی، توسعه پایدار گردشگری ایران را با رویکرد راهبردی دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی، در نشست خبری اعلام برنامه های هفته گردشگری تصریح کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، نقشه راه داشتیم و اکنون نیز با تکیه بر مزیتهای منحصر به فرد گردشگری ایران، برنامههای راهبردی خود را پیگیری میکند.
اوافزود: گردشگری زیارت و گردشگری سلامت دو مزیت مهم و فعال کشور هستند که حتی در ماههای خرداد و تیر نیز در جریان بودند.
محسنی بندپی، تاکید کرد: ایران از نظر ظرفیتهای تمدنی در جهان بینظیر است. این پشتوانه ارزشمند به ما امید میدهد و ما را در مسیر توسعه گردشگری مصممتر میکند. نقش ما مسئولانه است و ما موضوعات را با رویکرد راهبردی و آیندهنگرانه دنبال میکنیم.
معاون گردشگری کشور از آمادگی ایران برای تداوم سیاست لغو روادید خبر داد و گفت: هیچ محدودیتی برای لغو روادید نداریم و تاکنون ۳۳ کشور نیز متقاضی این همکاری بودند.
محسنی بندپی به مذاکرات صورت گرفته برای برقراری پروازهای مستقیم میان ایران و کشورهای بازار هدف گردشگری اشاره کرد و افزود: این اقدام میتواند مسیرهای جدیدی را برای توسعه گردشگری باز کند.
او در تبیین برنامههای هفته گردشگری اعلام کرد: شعار امسال سازمان جهانی «گردشگری و تحول پایدار» است و توسعه پایدار نیز به معنای رشد همهجانبه است.
این مقام مسئول گردشگری کشور با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ سفر مسئولانه گفت: سفرهای مسئولانه می تواند به حفظ محیط زیست متعهد باشد و در همین راستا، توسعه گردشگری سبز بهطور ویژه در دستور کار معاونت گردشگری کشور قرار گرفته است.
معاون گردشگری با اشاره به وضعیت آمار گردشگران ورودی به کشور افزود: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران شد. سال قبل این عدد به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر رسید. در فروردین ۱۴۰۴ نیز نسبت به فروردین سال گذشته، شاهد رشد ۴۸.۵ درصدی گردشگران ورودی بودیم که نشان دهنده پویایی بازار گردشگری ایران است.
انوشیروان محسنی بندپی تاکید کرد: با آغاز جنگ تحمیلی اخیر، ورود گردشگران اروپایی به کاهش یافت و به صفر رسید. اما جریان گردشگری ایران متوقف نشد و همچنان بیش از سه و نیم میلیون گردشگر از عراق و جمع زیادی از کشورهای منطقه مانند عمان، تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان به ایران سفر میکنند که هدفگذاری ما در آینده نزدیک، رساندن آمار گردشگران ورودی از عراق به ایران به پنج میلیون نفر است.
معاون گردشگری همچنین به کمبود زیرساختها در کشور اشاره کرد و افزود: تهران تنها شش هتل پنجستاره دارد. در حالی که استانبول ۵۰۰ و دبی بیش از ۶۰۰ هتل دارند. به همین دلیل، در قانون برنامه توسعه ساخت سالانه ۱۰۰ هتل پیشبینی شده است. همچنین منابعی همچون وام صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و اوراق قرضه برای حمایت از سرمایهگذاران این بخش تخصیص یافته است.
او با بیان این که «رونق گردشگری به امنیت و دیپلماسی بینالمللی گره خورده است»، افزود: در شرایط تحریم، حضور ایران در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی افزایش یافته و وزارت میراثفرهنگی با تأمین هزینههای غرفهها، امکان حضور فعال بخش خصوصی در معرفی ظرفیتهای ایران را فراهم کرده است.
معاون گردشگری کشور در پایان با اشاره به استراتژی توسعه گردشگری ایران تصریح کرد: برنامه جامع ما برای توسعه گردشگری پس از جنگ در قالب ۱۴ محور مشخص طراحی شده است. تمرکز ما تنها بر اروپا نیست، بلکه ارتباط مؤثر با همه کشورهایی که علاقهمند به بازدید از ظرفیتهای ایران هستند، در دستور کار قرار دارد. لغو روادید حتی بهصورت یکجانبه و ایجاد خطوط هوایی مستقیم بخشی از این راهبرد است که آینده روشنی را برای صنعت گردشگری ایران رقم خواهد زد.
گفتنی است در پایان نشست خبری معاون گردشگری کشور، پوستر هفته گردشگری رونمایی و اعلام شد در هفته گردشگری به بیش از 20 هتل سبز ایران که در موضوعات مرتبط با آب، انرژی های تجدیدپذیر و رفتار مسئولانه در حوزه حفاظت از محیط زیست جایزه گردشگری سبز اهدا می شود.
سازمان گردشگری ملل متحد شعار سال گردشگری 2025 را «گردشگری و تحول پایدار» انتخاب کرده است. هفته گردشگری نیز از ۵ الی ۱۱ مهرماه با برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه و رویداد متنوع در ایران برگزار میشود.