اکران نسخه ترمیم شده «باشو غریبه کوچک» در موزه سینما

اکران نسخه ترمیم شده «باشو غریبه کوچک» در موزه سینما
فیلم سینمایی «باشو غریبه کوچک» به کارگردانی بهرام بیضایی با همکاری ایکوم و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در موزه سینما اکران می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، پس از دریافت جایزه بهترین فیلم بخش کلاسیک هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز توسط «باشو غریبه کوچک» به کارگردانی بهرام بیضایی، نسخه ترمیم شده این فیلم روز شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۷ در سالن فردوس موزه سینما به نمایش در می‌آید.

اکران نسخه ترمیم شده فیلم «باشو غریبه کوچک» با همکاری ایکوم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در موزه سینما انجام می‌شود.

«باشو، غریبه کوچک» فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی بهرام بیضایی، که در سال ۱۳۶۴ ساخته شد و پس از چند سال توقیف، نخستین بار در ۲۳ بهمن ۱۳۶۸ به نمایش درآمد. این فیلم، در رأی‌گیری‌های گوناگونی از سینماگران و منتقدان سینمایی، بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته شده است.

