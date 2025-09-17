مارک رافلو:
اسرائیل نمیتواند مقابل نیروی حقیقت بایستد/ در دوران بحرانی هستیم
مارک رافلو در گفتوگویی با تأکید بر موضع خود نسبت به جنایات اسرائیل گفت که از اظهارات پیشین خود درباره نسلکشی در غزه عقبنشینی نمیکند.
به گزارش ایلنا، مارک رافلو بازیگر هالیوود که پیشتر نیز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و قحطی در غزه را یک جنایت ساخته بشر دانسته و بارها در حمایت از مردم فلسطین اظهاراتی را مطرح کرده است به تازگی در گفتوگویی با مهدی حسن مجری و روزنامهنگار در برنامه «شوخی نمیکنیم» با تأکید بر اینکه از اظهارات پیشین خود درباره نسلکشی در غزه عقبنشینی نمیکند، گفت: این (آنچه که در غزه اتفاق میافتد) کاملاً یک نسلکشی است، در این موضوع ما اجماع محققان و سازمانهایی مثل دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و بتسلیم را داریم که بتسلیم احتمالاً در داخل اسرائیل است؛ بله این یک نسلکشی است.
رافلو تصریح کرد: ولی مردم الآن از برچسب «ضدیهودی» استفاده میکنند تا اصلِ موضوع را خنثی کنند و این یعنی همان «هاسبارا» (تلاشهای تبلیغاتی که اسرائیل و حامیانش برای انتشار اطلاعات مثبت درباره اسرائیل و توجیه اقداماتش انجام میدهند). این بخشی از سیستمی است که سرکوب میکند؛ سرکوب فکر، سرکوب آزادی بیان، سرکوب دانستن و سرکوب دانش. این سیستمی است که توسط اسرائیل و حامیانش توسعه یافته است.
وی در بخش دیگر صحبتهایش تأکید کرد: من دلیل این کارها را میفهمم، من این نیاز را متوجه هستم که بعد از هولوکاست، بخواهی از خودت محافظت کنی اما تو نمیتوانی هویت ملی یک ملت را بدزدی مگر با پروپاگاندایی قدرتمند. مثل بیان شعار «سرزمینی بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین» (اشاره به اعلامیه بالفور) و انتظار داشته باشی که اوضاع خوب پیش برود. نمیتوانی بذر نفرت و فریب بکاری و انتظار داشته باشی که درخت پرتقال شکوفه دهد؛ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
این بازیگر در ادامه با اشاره به جملهای از امیل زولا گفت: اگر حقیقت را خفه کرده و در یک جعبه قرار دهید و زیر زمین دفن کنید، دارای چنان نیروی انفجارآمیزی میشود که هیچکس نمیتواند جلوی قدرت آن را بگیرد.
در ادامه رافلو در پاسخ به پرسش مهدی حسن مربوط به اینکه آیا در این شرایط میتواند امیدوار باشد یا خیر، گفت: من احساس امید نمیکنم، همه چیز دلخراش است.
رافلو در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: ما در دورانی بحرانی هستیم، نسلکشی، قحطی، پاکسازی قومی، مهاجرت اجباری انسانها و بیرون کردن آدمها از سرزمینشان؛ مسئله مرگ و زندگی است.