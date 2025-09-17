به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی بندپی روز سه شنبه 25 شهریورماه جاری در مراسم رونمایی از مستند رخ ایران که در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد، اظهار کرد: اروپایی ها شناخت کمی از ایران دارند که باید با روایت‌سازی و تصویرسازی درست علاوه بر مبارزه بر ایران‌هراسی ایران زیبا را به دنیا معرفی کنیم.

معاون گردشگری کشور افزود: گردشگری در دنیا یک صنعت نوین است که کارکرد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دارد و ارزآور و اشتغال زا است.

او ادامه داد: وقتی از یک استان به استان دیگر می رویم با توجه به نوع اقلیم، انگار به کشور دیگری رفته‌ایم. ایران علاوه بر طبیعت، و میراث فرهنگی غنی در گردشگری سلامت حرف برای گفتن دارد. در گذشته به جای بیمار گردشگر، پزشکان ما به کشورهای دیگر اعزام می شدند که تغییر رویه داده‌ایم و برای ورود بیماران خارجی سامانه‌ای برای اعتمادسازی طراحی شده است.

محسنی بندپی گفت: بیست و نهمین اثر ایران که به ثبت جهانی رسید دره خرم آباد بود که به آن افتخار می‌کنیم. در اولین مستند پروژه مجموعه مستندهای رخ ایران نیز به طبیعت و زیبایی‌های این استان پرداخته شده است. معاونت گردشگری آمادگی هر نوع همکاری با بنیاد ایرانشناسی را دارد.

معاون گردشگری کشور گفت: پیشنهاد توانمندسازی تورگردانان را داریم. این افراد اول باید با مناطق مختلف آشنا شوند تا بتوانند مفاهیم را به خوبی انتقال دهند.

او با بیان اینکه میراث امانتی است که باید در حفظ آن بکوشیم، افزود: مستندات ژئو پارک‌ها هم باید ثبت شود و آنها را در یونسکو ثبت کنیم.

