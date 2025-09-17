خبرگزاری کار ایران
توافقنامه تبادل ۱۰ میلیون گردشگر بین ایران و عراق در حضور نخست وزیر عراق امضا می شودY

تعهد عراق به اعزام ۵ میلیون گردشگر به ایران در رودشو‌ گردشگری

رودشو گردشگری ایران و عراق که با حضور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در سه شهر بصره، بغداد و کربلا برگزار می‌شود منجر به امضای تفاهم‌نامه تبادل ۱۰ میلیون گردشگر بین تهران و بغداد می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که مجری برگزاری این رویداد است اعلام کرد: رودشو گردشگری ایران و عراق از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در کشور عراق و در شهرهای بصره، بغداد، نجف و کربلا با حضور نخست وزیر عراق برگزار می‌شود. 

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران افزود: بیش از ۵۰ درصد گردشگری ورودی و خروجی ایران به عراق و از عراق است. سالیانه ۳.۵ میلیون گردشگر از عراق به ایران و همین میزان گردشگر از ایران به عراق سفر می‌کنند و در مجموع رقم تبادل گردشگر سالیانه بین ایران و عراق حدود ۷ میلیون گردشگر است. 

رفیعی افزود: در رودشو گردشگری ایران و عراق براساس توافقامه‌ای که بین آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران و احمد فکاک البدرانی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری عراق امضاء خواهد شد دو طرف متعهد به اعزام سالانه ۵ میلیون گردشگر به دو کشور می‌شوند. 

حرمت الله رفیعی افزود: تاکنون ۳۱ دفتر خدمات مسافرتی در ایران برای حضور در رودشو گردشگری ایران و عراق ثبت نام کرده‌اند که این آمار در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. 

وی گفت: نمایندگان گردشگری مناطق آزاد تجاری کشور و مدیران ایرلاین‌ها و مسئولین برخی دانشگاه‌های بزرگ کشور به همراه مالکین هتل‌های بزرگ کشور در رودشو گردشگری ایران و عراق حضور دارند تا در مذاکرات دوجانبه با فعالین گردشگری عراق در شهرهای بصره، بغداد و کربلا به انعقاد قرارداد همکاری برای تبادل گردشگر و دانشجو بپردازند. 

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اعلام این که از روز نخست برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق تا روز پایانی این رویداد، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون گردشگری کشور و مدیران وزارت میراث فرهنگی در رودشو ایران و عراق حضور دارند اعلام کرد: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این رویداد مهم گردشگری میان ایران و عراق که به تبادل ۱۰ میلیون گردشگر تا پایان امسال منجر خواهد شد، علاوه بر دیدار با مقامات عراقی در بغداد با استانداران و فعالین گردشگری در شهرهای بصره، بغداد و نجف و کربلا نیز دیدار خواهد داشت و برای رفع موانع توسعه گردشگری میان ایران و عراق تلاش خواهد کرد. 

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره برنامه‌های مرتبط با برپایی رودشو عراق اعلام کرد: رودشو گردشگری ایران و عراق از شهر خرمشهر در ایران آغاز می‌شود و هیات ایرانی سپس وارد بصره می‌شود و با برگزاری نشست‌های دو جانبه فعالین گردشگری دو کشور و انعقاد قراردادهای همکاری برای تبادل گردشگر با فعالین گردشگری بصره و استان‌های همجوار، شب‌های ایرانی در بصره را برگزار می‌کنند و وزیر میراث فرهنگی و معاون گردشگری نیز در دیدار استاندار و والی بصره و روسای عشایر این منطقه بر لزوم تقویت تعاملات گردشگری ایران و بصره تاکید خواهد کرد. 

حرمت الله رفیعی با اشاره برنامه‌های شده در شهر بغداد، پایتخت عراق نیز اعلام کرد: به بصره می‌رویم و با اصحاب گردشگری حول و خوش استان بصره مثل ناصریه و… در بصره حضور می‌یابند و با همتایان خود در ایران نشست دو جانبه می‌گذارند و شب‌های ایرانی را هم در بصره خواهیم داشت. با استاندار بصره و مقامات ارشدی که حضور دارند مثل دکتر محسنی بندپی و وزیر گردشگری از ابتدا در این رودشو حضور دارند. 

او افزود: رودشو ایران پس از برگزاری شب‌های ایرانی در بصره به بغداد خواهد رفت و آنجا کمیته فنی گردشگری ایران و عراق برگزار می‌شود که در نهایت توافقنامه گردشگری ایران و عراق برای تبادل سالانه ۱۰ میلیون گردشگر با حضور نخست وزیر عراق به امضای وزرای میراث فرهنگی و گردشگری ایران و عراق خواهد رسید. پس از آن گروه‌های گردشگری حاضر در رودشو به دیدارهای دو جانبه با فعالین گردشگری بغداد می‌پردازند و قراردادهای همکاری دو جانبه تبادل گردشگر را امضا می‌کنند. 

رفیعی افزود: شب‌های ایرانی در بغداد بسیار باشکوه‌تر برگزار خواهد شد و کنسرت بزرگ مشترک ایران و عراق با حضور مردم بغداد برگزار می‌شود تا تعاملات فرهنگی دو کشور را تقویت کند.

