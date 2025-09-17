خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری:

تخفیف عوارض ساختمانی در ۳۰ شهر کشور برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری

تخفیف عوارض ساختمانی در ۳۰ شهر کشور برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری
کد خبر : 1687288
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با پیگیری‌های مستمر، اعمال معافیت و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای جذب سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در 30 شهر کشور تحقق یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی معاونت گردشگری، احمد تجری مدیر‌کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری اظهار داشت: با هدف ایجاد انگیزه و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری و توسعه ساخت وساز فضاهای مورد نیاز، وزارتخانه متولی این حوزه با همکاری و هماهنگی وزارت کشور، استانداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهردا‌ری‌ها و بخشداری‌ها، موفق به اجرای مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی مرتبط شده است. بر این اساس، در حال حاضر ۳۰ شهر از ۱۲ استان کشور با اولویت مراکز استانی، از معافیت‌ها، تخفیفات و تسهیلاتی همچون تقسیط صدور عوارض پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری برخوردار شده‌اند. 

او اشاره کرد: این اقدامات در دولت چهاردهم، به ویژه در استان‌های مرکزی و آذربایجان غربی اعمال شده و در استان‌های کردستان، لرستان و آذربایجان شرقی نیز شاهد افزایش تعداد شهرهای مشمول و دامنه تخفیفات بوده‌ایم. 

تجری افزود: علیرغم روند پیشرفت این اقدام در سایر استان‌ها، کلانشهر اصفهان معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمانپذیر که طی دو سال گذشته اعمال می‌شد را در یکسال اخیر حذف کرده است. 

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری تصریح کرد: اعمال این مشوق‌ها، علاوه بر تسهیل در روند جذب سرمایه‌گذاران، کاهش قابل توجه هزینه‌های پروژه‌های گردشگری، تسریع در اجرای طرح‌ها، افزایش اشتغالزایی، رونق اقتصادی و توسعه کسب وکارهای محلی را در پی خواهد داشت و همچنین باعث حفظ نقدینگی سرمایه‌گذاری در ابتدای شروع پروژه‌ها می‌شود.    

او تاکید کرد: پیگیری‌های لازم جهت افزایش و تعمیم این مشوق‌ها به سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور صورت گرفته است؛ از جمله مکاتبه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با کلیه استانداران در این خصوص که انتظار می‌رود با اتخاذ و تمهیدات مناسب، توسعه این حمایت‌ها تسریع شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی