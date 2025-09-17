چرا اسپانیا نترسید اما اعراب ترسیدند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، اروپا در تقابل با رژیم صهیونیستی برای حمایت از مردم مظلوم غزه وارد مرحله تازه‌ای شده که می‌توان جدی‌ترین کشور در عمل به اقداماتی برای توقف صهیونیست‌ها در نسل‌کشی را اسپانیا دانست. کشور اسپانیا در اقدامی بی‌سابقه که شاید در تمام دنیا بتوان آن را نمونه‌ای ویژه دانست، قرارداد نظامی ۸۲۵ میلیون دلاری خود با اسرائیل را لغو کرد.

این تصمیم بخشی از تلاش‌های اسپانیا برای «کاهش وابستگی فناوری نظامی به صفر» در قبال حملات رژیم اسرائیل به غزه عنوان شده است. همچنین پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا اعلام کرده که قصد دارد میزبان نشست بین‌المللی صلح در مادرید با هدف پیشبرد راه‌حل دو‌ دولتی و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه باشد.

نخست‌وزیر اسپانیا روز یکشنبه گفت که از اعتراضات طرفداران فلسطین که مسابقات تور دوچرخه‌سواری «ووئلتا اسپانیا» را تحت تأثیر قرار داده‌اند، احساس «افتخار» می‌کند. این اعتراضات در واکنش به حضور تیم صهیونیستی در این رقابت‌ها شکل گرفت و باعث اختلال در مراحل مختلف مسابقه شد.

سانچز در گردهمایی حزب سوسیالیست در مالاگا گفت که از مردم اسپانیا که برای «دلایل عادلانه، مانند فلسطین» به خیابان‌ها می‌آیند، احساس غرور می‌کند.

اجلاس دوحه چه دستاوردی داشت؟

شاید مهم‌ترین خبر این روزهای منطقه مربوط به اجلاس دوحه باشد، ۲۴ شهریور بیانیه پایانی این اجلاس صادر شد. بیانیه پایانی اجلاس دوحه تنها روی کاغذ خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزهای پی‌درپی رژیم صهیونیستی، پایان دادن به مصونیت تل‌آویو از مجازات و تعلیق عضویت این رژیم در سازمان ملل شد! براستی چرا اعراب تا این حد می‌ترسند؟

با وجود اینکه در بیانیه نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر محکوم شده و بر همبستگی کامل با قطر و پشتیبانی از اقدامات این کشور تأکید شده است، انتقادات بسیاری نیز به آن مطرح شده که اصلی‌ترین نکته‌ای که منتقدان به آن اشاره دارند عدم تصویب یک اقدام عملی در مقابله با اسرائیل است. تا آنجا که نتیجه این نشست به مذاق اسرائیل نیز خوش آمده و کانال ۱۲ عبری اسرائیل اعلام کرد؛ جلسه اضطراری رهبران مسلمان در دوحه بدون اتخاذ هیچ اقدام عملی علیه اسرائیل به پایان رسید!

شگفتی اسرائیل از بی‌واکنشی کشورهای عرب، قطعا تمسخری بر تصمیمات جهان عرب درباره مسایل مهم جهان امروز و خاورمیانه و ازجمله غزه است. بسیاری از منتقدان وقتی حاصل این نشست را با اقدامات عملی کشوری چون اسپانیا مقایسه می‌کنند که به تنهایی اقدامات جدی عملی را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده، این اجلاس را مایه تحقیر جهان عرب برمی‌شمارند چراکه از انجام کوچک‌ترین اقدام متقابل در برابر تجاوز به خودشان هم خودداری می‌کنند. و قطعا این میزان از انفعال، رژیم صهیونیستی را در ادامه مسیری که پیش‌روی خود ترسیم کرده، مصمم‌تر کرده تا همچنان به جنایات خود ادامه دهد.

حملات جنایتکارانه صهیونیست‌ها به غزه به مرحله‌ای رسیده که روزنامۀ اسرائیل هیوم به تازگی در گزارشی اعلام کرده که درپی حملات هوایی شدید این رژیم به غزه، صدای انفجارها حتی از قدس اشغالی و تل‌آویو شنیده می‌شود. جنگنده ها، بالگردها و توپخانه‌های ارتش اشغالگر، مناطق متعدد غزه از جمله مدرسه الزهرا و منازلی در محله الدرج، شمال اردوگاه النصیرات، شیخ رضوان در مرکز، اردوگاه الشاطی در غرب، تل الهوا در جنوب، خیابان السوق در شهر دیرالبلح در مرکز باریکه، محله الصبره در منطقه المغربی واقع در جنوب غزه، میدان الشوا الدرج، منازلی در منطقه الامن العام شمال شهر غزه، اردوگاه البریج در مرکز و چندین نقطه دیگر را هدف آتش قرار دادند. و از نتایج این حملات این بود که دو کودک شهید از زیر آوار منزلی در میدان الشوا شهر غزه در حالی بیرون آورده شدند که ۳۰ تن دیگر زیر آوار مانده بودند.

اما هنوز این رژیم به جنایاتش می‌بالد. کاتز وزیر جنگ اسرائیل که از این جنایات شاد است، در توییتی نوشت: ما کوتاه نمی‌آییم و تا زمان تکمیل ماموریت، عقب‌نشینی نخواهیم کرد. کار به جایی رسیده که نخست‌وزیر جنایتکار اسرائیل نیز این روزها بیش از همیشه با شفافیتی بی‌سابقه از جنایات خود می‌گوید و حتی تمام مردم دنیا را تهدید به جاسوسی کردن از آن‌ها می‌کند. او حتی به معترضان صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی نیز توجهی ندارد و به نظر می‌رسد که تا اقدامی جدی و عملی از سوی دیگر کشورها او در پیشبرد اهداف اشغالگرانه خود متوقف نخواهد شد.

نتانیاهو: اگر تلفن همراه دارید، تکه‌ای از اسرائیل را در دست دارید

مادر اسیر صهیونیست متان زانگوکر در مقابل خانه نتانیاهو در قدس اشغالی همزمان با آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه: یک هدف دارم اینکه دولت بیدار شود و پسرم را همراه با سایر اسرا به من بازگرداند. برای نتانیاهو خوشایند نیست که [سخنان] ما را اینجا بشنود. او مثل یک ترسو فرار کرد. ما او را هر جا که باشد، روز و شب دنبال خواهیم کرد.

امروز دیگر حتی مقامات آمریکایی نیز برای پنهان کردن نگاه نژادپرستانه خود کوچک‌ترین تلاشی نمی‌کنند. ‌روبیو وزیر خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو در قدس اشغالی، طوفان‌الاقصی را حاصل کار حیوانات وحشی خواند و گفت اگر به خاطر این بربرها نبود، ما الان در چنین وضعیتی نبودیم.

روبیو در این کنفرانس، مدعی شد که همه چیز از ۷ اکتبر آغاز شد و به گفته او بعضی این واقعیت را فراموش کرده‌اند.

نتانیاهو نیز در این کنفرانس هرگونه به رسمیت شناختن دولت فلسطینی را پاداش به تروریسم حماس توصیف کرد.

وی در مراسمی دیگر در کرانه باختری اشغالی تأکید کرده: ما گفته‌ایم هیچ دولت فلسطینی‌ای وجود نخواهد داشت و قطعاً چنین دولتی ایجاد نخواهد شد! این سرزمین متعلق به ماست.

نشریه اکسیوس نیز به نقل از مقامات صهیونیستی از حمایت دولت ترامپ از حمله نظامی زمینی رژیم صهیونیستی به غزه خبر داده است. به نوشته این نشریه آمریکایی روبیو به نتانیاهو گفت که دولت ترامپ از حمله زمینی در غزه حمایت می کند و می خواهد به سرعت(این حمله) پایان یابد.

یک مقام آمریکایی هم به آکسیوس گفت: دولت ترامپ جلوی اسرائیل را نخواهد گرفت و به این رژیم اجازه خواهد داد که تصمیم خاص خود را در مورد جنگ غزه بگیرد.

در برابر تجاوزات اسرائیل و انفعال کشورهای عربی، همچنان از غزه ویدئوهایی منتشر می‌شود که پیام‌آور مقاومت و ایستادگی مردم این شهر است. در ویدئویی که به تازگی از غزه منتشر شده چند جوان در تصویر دیده می‌شوند که بر ایستادگی تأکید دارند و در مقابل ویرانه‌های برج الغفری پیای روشن و صریح به دشمن خود صادر می‌کنند: «تا پای جان ایستاده‌ایم و هرگز از غزه خارج نخواهیم شد».

در بین اخبار منتشر شده در ماه‌های اخیر، جدیدترین گزارش فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین به مسائلی بسیار تکان‌دهنده اشاره دارد که نسل‌کشی به معنای دقیق کلمه را در غزه نشان می‌دهد. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شمار واقعی قربانیان حملات اسرائیل در نوار غزه ممکن است دست‌کم ۶۸۰ هزار نفر باشد، یعنی ده برابر رقمی که به‌طور رسمی اعلام شده است.

ضرب و شتم خشونت‌آمیز یک معترض طرفدار فلسطین توسط پلیس آلمان در برلین

