اکران ویژه ۵ مستند در باغ موزه دفاع مقدس
به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، ۵ مستند تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در باغ موزه دفاع مقدس روی پرده میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مستند تولید مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس روی پرده میروند.
نخستین مستند «بیقرار» ساخته محمدعلی فارسی ۲۹ شهریور نمایش داده میشود. «خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی ۳۰ شهریور ماه روی پرده میرود، «یک وجب خاک» به کارگردانی نیما مهدیان، ۳۱ شهریورماه نمایش دارد.
اول مهرماه، «عقرب زرد» ساخته علی الفت روی پرده میرود، «فریمهای فلسطینی» تولید خانه مستند سازمان هنری رسانهای اوج به کارگردانی سعید فرجی در آخرین روز این رویداد دوم مهرماه اکران میشود.
ساعت نمایش این فیلمها ۱۶ تا ۱۸ و حضور برای علاقهمندان آزاد است.