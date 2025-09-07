«پاسوز» بهترین فیلم غیرآمریکایی جشنواره هیوستون شد
فیلم کوتاه «پاسوز» جایزه بهترین فیلم غیر آمریکایی جشنواره Arts & Short Film Festival هیوستون تگزاس را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «پاسوز» به نویسندگی و کارگردانی علی فرد و تهیهکنندگی حسن اصلانی، محصول کمپانی مادمووی، در جشنواره Arts & Short Film Festival هیوستون تگزاس عنوان بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد.
«پاسوز» علاوه بر این موفقیت، به بخش رقابتی جشنوارههای Thurrock International Film Festival و Drunken Film Festival Bradford در بریتانیا و جشنواره Below The Line Film Festival در نیویورک آمریکا راه یافته است.
امیر شمس، فاطمه صادقی، نیما قاسمی، مهناز انصاری، مهدی امیدی، سبحان روحنژاد و حسین دوستی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
از دیگر عوامل «پاسوز» میتوان به مدیر فیلمبرداری: حسن اصلانی، صدابردار: شهرام جلیلیان، طراحی و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، طراح صحنه و لباس: علی فرد، تدوینگر: علیرضا حاجیمومجی، مدیران تولید: محسن دبیریان و علی ظروفچی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، اصلاح رنگ و نور: محمود نوری، جلوههای ویژه میدانی: افشین حسامی، دستیار اول فیلمبردار: محسن دبیریان، اجرای نور و حرکت: هومن طهماسبی و سعید گودرزی، دستیار جلوههای ویژه میدانی: مسعود حضوری، مترجم: فرزانه پورمظاهری، زیرنویس: رضا تاریوردی، عکاس: محمد صفا و طراح پوستر: ساحل علیپور اشاره کرد.
پخش این فیلم بر عهده کمپانی مادمووی است.