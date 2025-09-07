اکران و نقدِ مستند «من جلال آلاحمد هستم» در فرهنگسرای اندیشه
فیلم مستند ««من جلال آلاحمد هستم» » بهکارگردانی علی اکبری و از محصولات مؤسسه قدرا، در فرهنگسرای اندیشه رونمایی و نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، این مستند به سالهای پایان و ملتهب جلال آلاحمد میپردازد و در طی ۶۰ دقیقه، وجوه سیاسی اجتماعی این شخصیت را بررسی میکند. فعالیتهای فرهنگی، سیر تشکیل کانون نویسندگان، سفرهای مهم و جریانساز وی، درگیریهای سیاسی و داخلی او و نیز ارتباطات اجتماعی وی، همراه با نگاهی به سیر نوشتن کتاب غربزدگی در این مستند به تصویر کشیده شده است.
مهرزاد دانش، نویسنده و منتقد سینما، خسرو معتضد، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و محمدرضا کائینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و علی اکبری، کارگردان مستند در میز تحلیل و بررسی فیلم حضور خواهند داشت و پیرامون این فیلم و نیز وجوه مختلف جلال آلاحمد، به ایراد سخن خواهند پرداخت.
سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان، آزاد و رایگان است.