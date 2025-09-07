هوش مصنوعی، پلی میان هنر و فناوری در طراحی گرافیک آینده/نقش طراح گرافیک فراتر از خلق لوگو است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نگار بهرامی (طراح ارشد گرافیک و آرت‌دایرکتور) درباره هوش مصنوعی و نقش آن در آینده طراحی با ایلنا گفتگو کرد.

بهرامی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: هوش مصنوعی به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان بنیادین فرآیند طراحی است. آینده طراحی گرافیک را بدون بهره‌گیری از این فناوری نمی‌توان تصور کرد، چرا که AI نقش دستیار هوشمندی را ایفا می‌کند که می‌تواند زمان طراحی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

انسان و هوش مصنوعی باید کنار هم باشند

او افزود: هوش مصنوعی امکان انجام تست‌ها و ویرایش‌های متعدد را فراهم آورد و فرآیند را بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق شکل دهد. با این وجود، همچنان تصمیمات خلاقانه و آنچه روح طراحی را زنده نگه می‌دارد، در اختیار انسان است و این دو عنصر باید در کنار هم حرکت کنند تا هنر و فناوری به هم‌نشینی واقعی برسند.

بهرامی ادامه داد: در حوزه بسته‌بندی، طراحی باید در نقطه‌ای قرار گیرد که زیبایی شناسی، عملکرد عملی، محدودیت‌های فنی چاپ و تأثیرگذاری آنی بر تصمیم مصرف‌کننده به هم می‌رسند. بسته‌بندی باید در چند ثانیه نخست نه تنها توجه مشتری را جلب کند بلکه هویت برند را به طور مؤثر منتقل نماید و همزمان با قواعد تولید، مواد و چاپ هماهنگ باشد. این تعادل میان خلاقیت و محدودیت‌های عملی، چالشی است که همیشه طراح را به تعمق و تحقیق واداشته است.

این هنرمند افزود: برخی آثار موفق، زبان شخصی و خاص طراح را منعکس می‌کنند که فارغ از مرزهای جغرافیایی قابلیت فهم و احترام جهانی پیدا می‌کنند. مثال برجسته این رویکرد، استفاده از مینیمالیسم بصری و تضاد رنگی برای بیان موضوعات اجتماعی و جنسیتی به شکلی عمیق و شخصی است که می‌تواند برای مخاطبان گسترده‌ای ملموس و تأثیرگذار باشد.

تجربه کار در تیم‌های تبلیغاتی بزرگ نقطه عطف در مسیر حرفه‌ای طراح

بهرامی خاطرنشان کرد: تجربه کار در تیم‌های تبلیغاتی بزرگ نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای طراح است، جایی که تمرکز صرف بر برندینگ گسترش می‌یابد و به حوزه‌های استراتژی‌های تبلیغاتی و کمپین‌های گسترده‌تر ورود می‌کند. این فرایند باعث توسعه مهارت‌ها و گسترش دیدگاه حرفه‌ای می‌شود و امکان مواجهه با چالش‌های نوین را فراهم می‌آورد.

طراحی برند فراتر از زیبایی است

برنده جایزه بهترین پوستر از گالری Sfumato نیویورک در ادامه بیان کرد: طراحی برند، فرایندی است که فراتر از زیبایی است و ترجمه‌ای فرهنگی به شمار می‌آید. عناصر بومی در طراحی برند ایرانی، نه به صورت سطحی یا تزئینی بلکه به شکل مفهومی و امروزی، از طریق تایپوگرافی فارسی، رنگ‌های بار معنایی و ارجاعات به فرهنگ و معماری ایران به کار گرفته می‌شوند. این در عین حال که اصالت محلی را حفظ می‌کند، با رویکردی مینیمال و جهانی‌پسند عرضه می‌شود تا پیام برند در سطوح بین‌المللی نیز قابل درک باشد.

او ادامه داد: حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی، دیدگاه طراح را از فراتر از مد و سبک‌های گذرا می‌برد و این تجربه‌ها به درک زبان جهانی طراحی و اهمیت لهجه‌های فردی در آن کمک می‌کند. مواجهه با آثار متنوع در حوزه‌های مختلف طراحی، نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری نسبت به سادگی، وضوح و اصالت اثر ایجاد می‌کند که باعث می‌شود در خلق آثار به دنبال تعادل میان فهم‌پذیری و تفاوت باشد.

طراح معمار تجربه بصری برند است

عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ابراز داشت: معیارهای موفقیت پروژه‌های طراحی بر اساس انتقال هدف استراتژیک برند، کیفیت ماندگار فرم و تکنیک و بازخورد مثبت مخاطب و کارفرما شکل می‌گیرند. همچنین یادگیری مستمر و کسب تجربه‌های تازه حتی از پروژه‌های ناتمام، بخش مهمی از مفهوم موفقیت به شمار می‌آید.

او ادامه داد: نقش طراح گرافیک فراتر از خلق لوگو است؛ طراح در واقع معمار تجربه بصری برند است که باید اطمینان حاصل کند سیستم هویت بصری برند در تمام نقاط تماس با مخاطب به صورت هماهنگ، جذاب و قابل تشخیص ارائه شود. طراح روایت‌گر داستان برند از طریق تصویر است و برای این کار به درک عمیق از استراتژی برند، شناخت مخاطب هدف و تعامل‌های مختلف نیاز دارد.

نگار بهرامی در پایان تاکید کرد: تعهد اخلاقی و پایبندی به ارزش‌های شخصی، یکی از اصول محوری در انتخاب پروژه‌ها است. همکاری در پروژه‌هایی که با باورها یا استانداردهای اخلاقی فرد در تعارض باشند، با احترام و صراحت رد می‌شوند تا اعتبار حرفه‌ای و سلامت روحی و خلاقیت حفظ گردد. این انتخاب‌ها نه تنها نشان‌دهنده صداقت حرفه‌ای است بلکه مسیر رشد و تداوم خلاقیت را تضمین می‌کند.

انتهای پیام/