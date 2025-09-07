گزارش پنجمین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان/رویدادی که مشوق جوانان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در پنجمین روز در بخش موسیقی نواحی که به دو منطقه کرمانشاه و جنوب ایران اختصاص داشت ابتدا نوازندگان سازهای تنبور و خوانندگان از کرمانشاه به صحنه رفتند و قطعات خود را برای هیات داوران متشکل از محمد ذوالنوری، آرش شهریاری و تیمور مهرابی اجرا کردند.

بخش دوم اجراهای روز گذشته به موسیقی جنوب ایران اختصاص داشت به طوری که نوازندگان سازهای نی انبان، ضرب و تمپو، نی جفتی و عود اجراهای خود را برای داوران این بخش یعنی بهرام مهربخش، سهراب مشهدی زاده و حسین کاوه‌خو اجرا کردند.

در حاشیه داوری‌های این روز بهرام مهربخش، داور هجدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان و استاد ساز نی‌انبان، با اشاره به سابقه هفده دوره این جشنواره، درباره نقش آن در جریان موسیقی کشور گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان به عنوان تنها جشنواره تخصصی موسیقی، مشوقی جدی برای هنرمندان جوان است و این قبیل جشنواره‌ها کمک می‌کند تا جوانان بیش از پیش به سمت موسیقی گرایش پیدا کنند. به همین دلیل برگزاری چنین جشنواره‌هایی اهمیت فراوانی دارد و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مهربخش با بیان اینکه اساس جشنواره موسیقی جوان بر استعدادیابی و تقویت جریان موسیقی است، اظهار داشت: در داوری جشنواره ملی موسیقی جوان شاهد آن هستیم که این رویداد در کشف استعدادها بسیار خوب و مؤثر عمل کرده است. بسیاری از هنرمندانی که در این جشنواره شرکت می‌کنند، در سال‌های بعد در سایر جشنواره‌ها حضور دارند و موفق به کسب مقام می‌شوند.

وی در خصوص ارتقای سطح کیفی آثار شرکت‌کنندگان نسبت به سال‌های گذشته گفت: در روند ارزیابی و داوری می‌بینیم که هر سال نسبت به سال قبل سطح کیفی آثار افزایش یافته است. حتی افرادی که سال گذشته موفق نبودند، با حضور دوباره در جشنواره پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جشنواره در ایجاد انگیزه برای جوانان و تلاش آن‌ها در جهت بهبود کیفیت آثارشان است.

به گفته وی، هنرمندان جوان با شرکت مجدد در این جشنواره تلاش می‌کنند تا با ارتقای سطح کار خود به نمرات بالا و قابل قبول دست یابند.

این داور جشنواره همچنین با اشاره به گرایش جوانان به سازهای محلی سواحل جنوبی کشور خاطرنشان کرد: هرچند این گرایش بیشتر شده است، اما همچنان از تمامی استان‌های جنوبی در جشنواره شرکت‌کننده نداریم و لازم است به این موضوع توجه شود. برای مثال امسال از سراسر کشور شرکت‌کننده داشتیم، اما از خوزستان هیچ نماینده‌ای حضور نداشت که باید بررسی شود چرا چنین اتفاقی رخ داده است.

مهربخش در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: جشنواره موسیقی جوان توانسته است زمینه‌ای فراهم کند که تمامی دختران و پسران ایران برای حضور در این رویداد هنری تشویق شوند.

امروز در ششمین روز از جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان نوازندگان دوتار، دایره و کمانچه از شمال خراسان برای داوران این بخش سعید طهرانی‌زاده و رجبعلی اسلامی خواهند نواخت. در بخش دیگری از اجراهای این روز نوازندگان کمانچه و سرنا از لرستان نیز در حضور داورانشان همچون رضا پرویززاده، فرج علیپور و محمد باجلاوند به صحنه می‌روند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۲۶شهریور ماه در تالار رودکی تهران در حال برگزاری است.

