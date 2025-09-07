«روز تولد» به جشنواره حقوق بشر برزیل راه یافت
«روز تولد» به نویسندگی و کارگردانی راحله کرمی و تهیهکنندگی حجت بابائی به سیوسومین دوره جشنواره بینالمللی محیطزیست و حقوق بشر ECOCINE در برزیل راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، این جشنواره با قدمتی ۳۳ ساله یکی از قدیمیترین و معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان در حوزه محیطزیست و حقوق بشر است و امسال همزمان با برگزاری COP30 در شهر بلم برزیل و بهصورت ترکیبی (حضوری و آنلاین) برگزار میشود.
سیوسومین دوره این جشنواره از ۷ اکتبر تا ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴) در شهر بلم برزیل با برگزاری اکرانها و آیین اختتامیه برگزار میشود.
گفتنی است این فیلم کوتاه به تازگی به چهلونهمین دوره جشنواره فیلم Weiterstadt در آلمان نیز راه یافته بود.
در خلاصه داستان «روزتولد» آمده: «امروز تولدمه مامان و قرار بهترین روز زندگیم باشه …»
شقایق فریاد شیران و ماهانا اخلاص بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:
مشاور کارگردان: کامیار خطیبی، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، مدیر برنامهریزی: آیدا کنی، دستیار کارگردان: مسعود قدسی، طراح صحنه و لباس: رضا سلیمانی، مدیرصدابرداری: میلاد ملکی، تدوین: مبین نامور، صداگذاری: امیر حسین صادقی، موسیقی: رد سیتی رکورد، چهرهپرداز: آکادمی آسیا، اصلاح رنگ و نور: نوید منصور قناعی، گروه تصویر: امیررضا علی نیا، ناصر برین ، امیرحسین محمدی ، گروه صحنه و لباس: سمیه زنگنه، سامان رحمانی، مجری طرح: محمد ضرونی، پخش بینالملل: سولماز اعتماد، مشاور رسانهای: زهره کردلو.